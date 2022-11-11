Говорите, смерть Стермоусова - это убийство? Слишком глубоко копаете

Александр Коц порассуждал о том, что на всякого мудреца довольно простоты Фото: Личный архив

За сутки до этого пятеро взрослых мужиков и многодетная мать собрались в одном доме в Херсоне - съехались вместе в целях безопасности.

Запустили свой генератор, налили 10 литров бензина в бак, с расчетом вечером всем помыться, постираться, просушиться. И оставили его включенным - чтоб все девайсы зарядились. Бензин закончится - сам выключится. И поставили «гену» в подвал, чтоб звуком не сильно привлекал внимание…

…Просыпаюсь, как с тяжелого перепоя. Башка трещит, в глазах - круги. Достаю портативный тонометр. Давление вроде в норме, а вот пульс - 165. Ложусь - вроде легче, встаю - ноги подкашиваются. Выхожу на кухню, где сидят смурные товарищи. Горят газовые комфорки - для сугреву. «Выжгли весь кислород», - мелькает в голове. Сообщаю товарищам о неполадках в организме и буквально вываливаюсь на балкон: «Окна открывайте!»

– У меня то же самое, - слышу сзади голос падающей в обморок матери троих детей.

– И у меня голова кружится, - говорит коллега.

Это не печка выжгла воздух. Угарный газ от генератора, который проработал до шести утра, всю ночь просачивался наверх - он легче воздуха, а вентиляции в подвале не оказалось. Пока сидели - просто болела голова, как вставали и попадали в углекислое облако- тут же дышали ядом. И под утро был шанс не досчитаться единственных в Херсоне четверых журналистов и двух волонтеров. За сутки до официального объявления решения о выводе группировки на левый берег.

Представляю, какую конспирологию развели бы на этом. Но в реальности на шесть взрослых, неглупых людей с богатым жизненным опытом (в том числе и обращения с генераторами) нашло помутнение. Они просто сглупили.

Именно поэтому мне кажется странным безапелляционно заявлять об убийстве Стремоусова. Слишком изощренный способ. С «ДРГ» было бы намного проще.