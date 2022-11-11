Как Турция пытается возродить свое влияние на Балканах

Во время выступления на международной конференции «Политика и новые парадигмы в XXI веке» в Стамбуле 5 ноября президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что его страна будет продолжать амбициозную многостороннюю политику. Фото: REUTERS

Проявляя свои региональные амбиции, Турция стремится стать геополитическим флагманом для балканских мусульман. Во время выступления на международной конференции «Политика и новые парадигмы в XXI веке» в Стамбуле 5 ноября президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что его страна будет продолжать амбициозную многостороннюю политику.

Экономическое сотрудничество Турецкой республики с балканскими странами с начала 2000-х голов стабильно развивается, существует тенденция к нарастанию объема инвестиций и товарооборота. Мощным стимулом для этого являются заключённые с большинством стран региона соглашения о свободной торговле.

Турецкий бизнес проявляет большой интерес к транспортной и строительной отраслям. Так, национальный перевозчик Turkish Airlines владеет почти половиной акций албанской авиакомпании Air Albania, что позволяет Анкаре частично контролировать региональные авиаперевозки.

Турция вкладывает деньги в строительство автодорог и инфраструктурные проекты. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что, реализуя экономические проекты в районах проживания мусульман, Анкара преследует явные долгосрочные политические цели.

В энергетическом секторе также можно отметить увеличение роли Турции. Традиционно страны региона ориентированы на импорт углеводородов из нашей страны, но став важным звеном газопровода «Турецкий поток», Анкара получила свой инструмент экономического и политического воздействия на Балканы.

В последнее время эксперты отмечают некоторую стагнацию и спад деловой активности Анкары на Балканах. Это связано с рядом кризисных явлений в турецкой экономике, отвлечением сил на решение задач в Сирии, большим количеством беженцев на ее территории, общим спадом производства, вызванным последствиями пандемии COVID-19.

Анкаре пока нигде, кроме Албании и Косово, не удалось войти в лидеры внешнеторговых партнеров. Немаловажную роль в данном вопросе играет и отсутствие у балканских мусульман единой точки зрения на политическую роль Турции. Многие из них не рассматривают Турцию как главного партнера, так как вступление в Европейский союз, с которым у Анкары непростые отношения, остается приоритетом для ряда государств данного региона.

По мнению экспертов, считая Балканы своей «исторической территорией», Турция наибольших успехов добивается с помощью «мягкой» силы, реализуя много проектов, связанных с культурой, образованием, благотворительностью, историей и религией. Для этого создана определённая инфраструктура турецких государственных и неправительственных организаций. Отдельное место в политике Турецкой республики на Балканах принадлежит публичной дипломатии, культурным обменам, участию в спортивных мероприятиях.

В целом развернутая на Балканах активная работа в образовательной, гуманитарной, религиозной и культурной сферах дает положительные результаты. Имидж Турецкой республики становится более притягательным для представителей мусульманской общины на Балканах.