Дмитрий Песков рассказал о своей поездке в Луганск

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

…- Дмитрий Сергеевич! Как Верховный Главнокомандующий оценил доклад командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина об обстановке в зоне Специальной военной операции и приказ Министра обороны России Сергея Шойгу начать отвод российских войск за реку Днепр на Херсонском направлении фронта?

Такой вопрос журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля в пятницу, 11 ноября.

- Мне нечего добавить, нечего сказать по этой теме, - ответил Песков. - Здесь, опять же - за какими-то расширяющими комментариями я прошу обращаться в министерство обороны.

Вы знаете, что это предложение командующего Суровикина и решение министра обороны Шойгу, поэтому я прошу обращаться в Минобороны.

Мне нечего сказать по этой теме.

- Но предварительно эти решения в Кремле обсуждались же?

- Это касается хода специальной военной операции, я не могу здесь комментировать.

- Тогда, пожалуйста, прокомментируйте ещё одну тему, - предложил я. - Мы знаем, что вы съездили в Луганск. Как там настроение и насколько крепок боевой дух? Как налаживается мирная жизнь? Что поразило и удивило больше всего?

- Луганск, на самом деле, скажем так, прекрасный, очень красивый город, - поделился пресс-секретарь. - Там ведутся и активные дорожные работы, и город приводится в порядок.

Ясно, что видны какие-то проблемы…

Но, тем не менее, все делается для того, чтобы город становился лучше.

Честно говоря, главное, что поразило - все городские системы функционируют очень хорошо.

Я заехал в республиканскую больницу, и был поражен тем, что медучреждения укомплектованы оборудованием, всеми расходниками, медикаментами,

Министр здравоохранения Луганской народной республики - совершенно очаровательная женщина, деловая, эффективная, пробивная, которая вместе с нашим федеральным Минздравом, в сложнейших условиях, обеспечивает лечение наших раненых ребят, которые туда попадают.

Там выполняют сложнейшие операции. Причем, - делают их не эпизодически, а - десяткам людей.

И при этом еще больница, весьма и весьма эффективно, обеспечивает медицинской помощью, в том числе, и высокотехнологичной, жителей Луганской народной республики. А так же - других новых территорий. Это, действительно, поразило.

Поразили и ребята, которые работают в области информации, в органах госвласти, в СМИ. Поразил их профессионализм, их настрой, такой позитивный, готовность к новым вызовам.

Вместе с тем - такая пытливость – они задают вопросы, готовы учиться дальше и сами готовы учить кого угодно.

Это вызывает искреннее восхищение.

А там, конечно, - уже, что называется, ближе к передовой,- там проблем много. И предстоит огромная работа - и для гражданских, и для военных.

Поэтому, работы много.

- Спасибо огромное, Дмитрий Сергеевич.