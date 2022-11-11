«Общество «Знание» успешно возродилось и прочно встало на ноги»

Фото: Российское общество «Знание»

9 ноября в Москве прошло заседание Почетного жюри просветительской Премии «Знание», а также очный этап отбора, где номинанты из шорт-листа провели защиту своих просветительских инициатив. В шорт-лист Премии вошли 76 номинантов: 68 просветителей и проектов из 19 регионов России, а также 8 компаний. Причем, как отметил первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко, за год общее количество заявок на участие увеличилось вдвое: если в 2021-ом на Премию претендовало около 3 тысяч людей и компаний, то в этом году 6374.

РАБОТА, КОТОРАЯ ТРЕБУЕТ МУЖЕСТВА

«Выбор будет непростой. Понимаю, что вызов здесь сложный, но сложный он в том, чтобы из многих хороших проектов попробовать выбрать самые лучшие», – отметил Сергей Кириенко.

Фото: Российское общество «Знание»

При этом первый заместитель руководителя администрации президента РФ особо отметил, что в условиях спецоперации лекторы общества «Знание» с марта работали на всех территориях Донбасса, Донецкой, Луганской народных республик, Херсона, Запорожья.

«Я хочу всем этим людям сказать огромное спасибо, потому что эта работа была зачастую связана с требованием не только высочайшего профессионализма, но еще простого мужества, - отметил политик. - У нас лекторы общества «Знание» работают сегодня совместно с Министерством обороны практически во всех центрах обучения и боевого слаживания, где проходят обучение ребята, выполняющие свой гражданский долг по защите нашей родины».

Фото: Российское общество «Знание»

«СШИТЬ» РУССКОЗЫЧНЫХ В ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ

На конкурсе были представлены проекты в сфере экономики, истории, технологий, образования, культуры... Среди номинантов учителя, врачи, ученые, журналисты, искусствоведы, финансисты, режиссеры и представители других сфер деятельности.

Например, директор «Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины» Минздрава России Оксана Драпкина (создала более 1400 видеолекций о здоровье, а также возможностях современной науки и медицины), телеведущая Юлия Барановская (в специальном проекте рассказала о 30 женщинах Донбасса, судьбы которых драматично изменились за последние восемь лет), губернатор Липецкой области Игорь Артамонов (в прошлом – один из ключевых руководителей «Сбера»; регулярно проводит мастер-классы и лекции о финансах), учитель химии и биологии из Челябинской области Кирилл Иванов (автор блога «Бородатый химик»), блогер и журналист Юрий Подоляка (известен аналитикой о ситуации на фронтах СВО).

«Я хотел поделиться результатами той работы, которую веду. Она очень большая. Ведение блога – далеко не главное, что я делаю, - признался Юрий Подоляка. – Один из важнейших проектов – кино-уроки в «Школе мира». Это воспитательный проект, для детей. Мы должны сшить в единое целое молодежь, в первую очередь Украины, Белоруссии и России. Интересно, что эта система, рожденная в России, очень интенсивно внедряется в Белоруссии. А на днях достигли договоренности, что в этом проекте будут участвовать украинские ребята. Причем, как жители освобожденных территорий, но и еще неосвобожденных».

Фото: Российское общество «Знание»

ПРИВЛЕКАЮТ В ШКОЛЫ

В жюри Премии общества «Знание» вошли более 100 экспертов, включая государственных деятелей, представителей науки, культуры, бизнеса и спорта. В их числе пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, начальник управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, заместитель председателя правления «Сбербанка» Ольга Голодец, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, генеральный директор Политехнического музея Елена Проничева, художественный руководитель-директор МХТ им. А.П. Чехова, народный артист России Константин Хабенский, также руководители вузов и другие авторитетные общественные деятели.

«Я думаю, что все вопросы, которые касаются сохранения здоровья, являются приоритетными. Но я бы хотел обратить ваше внимание на заслуженного врача России Оксану Драпкина – это человек, который делом и наукой показывает, насколько важно и как можно сохранить свое здоровье», - отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Фото: Российское общество «Знание»

«Общество «Знание» активно привлекает к своей работе и волонтеров, и буквально всех представителей исполнительной власти. Это очень здорово, - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. – Общество «Знание» - одно из старейших в нашей стране – совершенно успешно возродилось и прочно встало на ноги. С этим нас всех можно поздравить!»

Напомним, просветительская премия Российского общества «Знание» была учреждена в 2021 году для популяризации достижений российских преподавателей, лекторов, школьных учителей, блогеров, компаний, СМИ, а также представителей и проектов из других областей. Торжественная церемония вручения очередной Премии «Знание» планируется 13 декабря в Государственном Кремлевском Дворце в Москве.