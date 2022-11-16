В Саяно-Шушенском заповеднике долгожданное пополнение краснокнижных ирбисов

Фотоловушка запечатлела маму с тремя малышами. Фото: Пресс-служба РГО

От этого видео невозможно отвести глаз. Фотоловушка засняла несколько минут активной жизни юных снежных барсов, которые играют в догонялки, прыгают друг на друга, борются... В общем, шалят и балуются настолько активно, что маме - большой и красивой пятнистой кошечке - иногда приходится включать воспитательные меры: хлопнуть лапой по мохнатому заду сыночка или нежно прикусить ухо доче.

Это видео радостное еще и потому, что доказывает - в Саяно-Шушенском заповеднике произошло долгожданное прибавление, и популяция ирбисов начинает медленно, но все же ползти вверх! А ведь еще несколько лет назад в заповеднике жил всего один барс по кличке Ихтиандр. Остальных безжалостно выбили браконьеры.

К счастью, на проблему обратило внимание Русское географическое общество. Так стартовала программа «Снежный барс - живой символ Западного Саяна».

Поистине, снежный барс - одно из самых красивых существ в природе. Фото: Пресс-служба РГО

Красивый зверь

Снежный барс - редкий вид диких кошек, занесенный в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны природы. На сегодняшний день численность ирбисов в России - всего 70 - 90 особей.

С 2010 года на юге Красноярского края и в Республике Хакасия при финансовой поддержке Русского географического общества воплощаются в жизнь несколько проектов по защите и восстановлению популяции снежного барса. Большой объем информации удалось получить, изучая группировку ирбисов, обитающую на территории Саяно-Шушенского заповедника. Это позволило существенно расширить знания о биологии и экологии редкой кошки.

Шанс на восстановление численности ирбиса в Саяно-Шушенском заповеднике появился после визита Президента России, председателя Попечительского совета РГО Владимира Путина в Таджикистан. Таджикская сторона передала снежных барсов для выпуска в Саяно-Шушенский заповедник. Так стартовал эксперимент по транслокации ирбисов. С 2018 по 2019 год в Саяно-Шушенский заповедник были выпущены две особи - самец и самка.

Хищники успешно выбрали в заповеднике индивидуальные участки обитания, а также контактировали между собой и с аборигенным самцом Ихтиандром.

С прибавлением!

В 2020 году, после завершения периода гона, прошедшего достаточно активно, выпущенная на волю самка долгое время не попадала в объектив фотоловушек. Это позволило ученым надеяться на появление потомства. Волнительный процесс ожидания закончился в октябре. Прогнозы экспертов подтвердились - были получены первые снимки самки с двумя полугодовалыми котятами, что стало доказательством успеха беспрецедентного эксперимента по транслокации снежных барсов.

Когда котята подросли, ученым с помощью фотоловушек удалось определить их пол. Оказалось, что в Саяно-Шушенском заповеднике появились молодые самец и самочка снежного барса.

В начале 2022 года молодые ирбисы приступили к самостоятельной жизни. Примечательно, что самочка осталась на территории заповедника и выбрала себе индивидуальный участок. Молодой самец отправился исследовать другие территории миграционного коридора снежного барса в Алтае-Саянском регионе. Это говорит о том, что Саяно-Шушенский заповедник оказывает положительное влияние на укрепление и других группировок ирбиса.

А такими котята станут, когда подрастут. Фото: Пресс-служба РГО

В нынешнем году за повзрослевшей самкой ходили сразу три самца. Через некоторое время были получены снимки с фотоловушек, на которых дама явно «округлилась». И вот появились уникальные кадры, на которых видна самка снежного барса с тремя котятами.

Таким образом, численность снежных барсов в Саяно-Шушенском заповеднике увеличилась до девяти особей.

Распахни «Окно в природу»

С момента рождения шесть лет назад первого конкурса «Транснефти» при поддержке «Комсомольской правды» в редакцию поступило около двух тысяч очерков, рассказов, заметок, лонгридов и, конечно же, фотографий, посвященных красоте русской природы. И очень приятно видеть, что так много продолжателей дела легендарного журналиста «КП».

Рады сообщить, что стартовал новый, уже VI Всероссийский конкурс среди журналистов и блогеров на премию Василия Михайловича Пескова «Окно в природу».

География не ограничена - репортеры, очеркисты, писатели, блогеры, ученые, путешественники и фотографы могут жить в любой точке страны и воспевать любой ее уголок. Главное, чтобы их работы были опубликованы в СМИ (печатных или электронных) и блогах в период с 26 октября 2021 по 26 ноября 2022 года. И конечно, чтобы в этих текстах и фото чувствовалась такая сильная любовь к русской природе, чтобы она передалась и читателям.

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