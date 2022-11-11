Песков заявил, что в юридическом статусе Херсона не может быть никаких изменений

Дмитрий Песков
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
… - Подскажите, а продолжает ли Россия считать всю Херсонскую область своей территорией? И, если да, то будет ли как-то прописан юридически статус правобережной части Херсонщины (откуда Россия временно отвела войска. - А.Г.) - как, может быть, не подконтрольной или оккупированной, или как-то еще?
Такой вопрос журналистка ТАСС задала официальному представителю Кремля в пятницу, 11 ноября.
Вот - дословно - ответ Пескова.
- Это - субъект Российской Федерации, к которой законодательно этот субъект закреплен, определен и здесь нет и не может быть никаких изменений.
Пресс-секретарю задали и такой вопрос:
- В Кремле не сожалеют о том, что несколько дней назад провели церемонию о присоединении Херсона к России?
- Нет, не сожалеют, - ответил официальный представитель Кремля.