Томилин обвиняется в убийстве мирных жителей

То, что в украинскую армию киевский режим набирал и продолжает мобилизовать наркоманов и психически больных граждан мы рассказывали не раз. Следователям СК России сейчас приходится заслушивать показания серийных убийц, которые еще недавно были военнослужащими Украины. Работы много: пока завершили расследование преступлений, что украинские военнослужащие совершили в апреле-марте этого года.

В особой папке следователей СК России дело военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Украины Василия Михайлова, Даниила Овчинникова, а также командира и военнослужащий 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ Артура Пустовойта и Алексея Томилина.

ЗАБИЛ ЧЕЛОВЕКА НОГАМИ

Так, по данным следствия, Василий Михайлов во время допроса одного из мирных жителей, задержанного украинскими военными на территории детского сада в поселке Мирный, где располагались позиции ВСУ, нанес мужчине множественные удары, от которых тот впоследствии скончался.

РАССТРЕЛЯЛИ СВИДЕТЕЛЕЙ

Военнослужащий той же 36-й бригады Даниил Овчинников рассказал следователям, что выполнил приказ своего командира и расстрелял мирных жителей несмотря на то, что они не являлись военнослужащими и не несли никакой угрозы для военных. Также невинной жертвой командира 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ Артура Пустовойта стал безоружный мужчина. Не удостоверив его личность, Пустовойт сразу произвел выстрел на поражение.

ЗАСТРЕЛИЛИ ПЕНСИОНЕРКУ

Яркий пример - жестокое и циничное убийство в Мариуполе пожилой женщины. Как установили следователи, местная жительница Галина Харитонова, высказала слова поддержки в сторону России, после чего сослуживец Алексея Томилина солдат Куриленко выстрелил женщине в затылок из пистолета, затем сам Томилин выстрелил ей в область грудной клетки. Кроме этого, он обвиняется в убийстве еще двух мирных жителей.

«Пленные украинские военнослужащие сами рассказали на допросах в СК России подробности убийств мирных жителей. Но в их показаниях нет ни доли раскаяния или сожаления в содеянном. Все признания похожи друг на друга», - отметила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следователи СК России уже не первый раз подчеркивают, что карательная деятельность украинских националистов сравнима с преступлениями нацистов в годы Великой Отечественной войны.

Следственный комитет совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России, Министерством обороны Российской Федерации продолжают устанавливать украинских националистов, причастных к пыткам и убийствам мирных граждан, а также российских военнослужащих, попавших в плен. Следователи собирают и фиксируют доказательства жестоких преступлений националистов, чтобы никто из них не ушел от уголовной ответственности.