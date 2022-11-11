Состоялось заседание Организационного комитета Первого Российского винодельческого форума

Виктория Абрамченко

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко провела заседание Организационного комитета по проведению Первого Российского винодельческого форума, который пройдет 24-25 ноября в Москве.

«В этом году впервые пройдет Российский винодельческий форум. Организацию и проведение столь важного для отрасли собственного форума уже поддержал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Отрасль виноградарства и виноделия демонстрирует устойчивый рост - только в прошлом году мы увидели прирост производства винограда в хозяйствах всех категорий на более чем 10%. Наблюдаем рост производства и самой винодельческой продукции – в этом году он составил уже более 8%», – сказала Виктория Абрамченко.

Она отметила, что Правительство продолжит оказывать поддержку отрасли для реализации производственного и экспортного потенциала винодельческих регионов. В этом году Правительство направило на поддержку отрасли более 2,4 млрд рублей, а в 2023 году планируется выделение более 3,5 млрд рублей, что на 40% выше предыдущего объема финансирования.

По ее словам, с учетом текущих вызовов назрело создание крупнейшей ежегодной дискуссионной площадки для всех участников рынка – производителей, экспертов, потребителей, инвесторов, регуляторов и дистрибьюторов.

«Ключевым компонентом организации Форума является разработка его деловой программы, архитектура которой уже размещен на сайте Форума. За два дня состоится порядка 20-ти мероприятий, которые затронут не только экономическую составляющую, а также смежные направления от которых зависит успех отрасли, в частности сессии посвященные "искусству для вина", винному туризму, культуре потребления и инвестициям в виноградарство и виноделие», – подчеркнул советник Президента России, ответственный секретарь Организационного комитета Антон Кобяков.

Форум станет эффективным инструментом для развития виноградарства и виноделия, стимулирования их экспортного потенциала и формирования позитивного имиджа российского вина.

Главная тема предстоящего форума - «Новая эра российского виноделия». Деловая программа рассчитана на два дня, предлагается более 20 мероприятий. Форум пройдет при поддержке Правительства. Организаторами форума выступят Фонд Росконгресс и Ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России». Соорганизатор – Россельхозбанк.

Официальный сайт Форума