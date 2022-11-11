Лучшим финансовым и финтех работодателем по версии рейтинга РБК стал Тинькофф

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Тинькофф занял первое место среди финансовых и финтех компании в первом «Рейтинге работодателей России», который опубликовал РБК.

При подготовке рейтинга компании-работодатели оценивались по нескольким критериям. Так, учитывалось, в каких условиях работают сотрудники компании и какую среднюю зарплату получают. Эксперты обращали внимание на текучесть персонала и инвестиции компании в обучение сотрудников. Среди других критериев, которые применялись при составлении рейтинга: эффективность бизнеса, социальная ответственность (благотворительные проекты, охрана окружающей среды), деловая репутация компании, а также надежность бизнеса.

В категории «Финансы и страхование» Тинькофф оказался единственной компанией, вошедший в ТОП-10 рейтинга. В общем зачете компания заняла 7-е место, обогнав Альфа-Банк (11 место), Газпромбанк (29 место), Совкомбанк (50 место),Райффайзен Банк (51 место) и др. А например, крупнейший банк страны Сбер в рейтинг не вошел.

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Первое место в рейтинге заняла Лаборатория Касперского.

Среди IT-сферы в ТОП-10 также вошли Тинькофф и Яндекс. Хотя в рейтинге Тинькофф отнесен к отрасли «Финансы и страхование», компания, по мнению различных международных исследовательских агентств, является одним из лучших финтехов мира. Далее в рейтинге на 9-м месте следует Яндекс.

Тинькофф уже не первый раз попадает в ТОП лучших работодателей страны. Так, на протяжении двух лет компания входит в лидеры ежегодного рейтинга лучших работодателей России по версии Forbes. В 2021 году Тинькофф получил платиновый статус в рейтинге Forbes , а в 2020 году занял третье место. Также компания заняла второе место в рейтинге лучших компаний для женской карьеры по версии Forbes Woman в 2021 году и вошла в пятерку лучших работодателей России рейтинга HeadHunter в 2021 году.