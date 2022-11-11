ПСБ предложил расширить инфраструктуру использования Единой биометрической системы

Она рассказала, что востребованность услуг с использованием биометрических данных возрастет, если при сохранении высокого уровня дополнительной защиты операций государство будет расширять набор услуг, доступных населению с использованием профиля в ЕБС.

«Популяризация ЕБС должна проходить не только со стороны банков, но и со стороны государственных ведомств. Таким стимулом могло бы стать более широкое применение биометрии в рамках предоставления государственных услуг. Важно, чтобы граждане могли применить биометрический профиль как идентификатор при получении госуслуг - регистрации сделок, запросе документов и справок, оплате штрафов, а также в медицине, образовании, при оплате проезда на транспорте», -- сказала Юлия Михайловская.

По мнению Юлии Михайловской, повысить интерес населения к использованию биометрии поможет аутентификация клиента с помощью самособранной биометрии. Такой способ может использоваться в низкорисковых операциях, например, для проведения платежей на небольшие суммы. Для клиентов, сдавших биометрию самостоятельно через приложение, должна быть предусмотрена дополнительная возможность повышения статуса биометрических образцов в ЕБС при однократном подтверждении личности в отделении банка. Такой подход гарантирует безопасность проведения кредитных операций клиентом в будущем, включая ипотечные сделки.

Кроме того, для популяризации сервиса среди граждан, необходимо также проводить просветительскую работу для школьников, демонстрируя удобство использования ЕСБ на более простых и безопасных операциях, например, для прохода в школу, при сдаче экзаменов, оплате обедов в столовой на небольшие суммы.

«Такой подход позволит с детства воспитывать культуру использования технологии, и в более зрелом возрасте люди будут чаще и охотнее пользоваться ею при проведении широкого спектра операций в самых различных областях», - добавила Юлия Михайловская.