"Люди берут работу домой, готовы делать ее бесплатно": как частные компании по всей стране шьют одежду для российских военных

Истории работников этих предприятий объединены в общественном проекте «За работу» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

"Еще полторы-две недели назад мы занимались нашей обычной продукцией: медицинской, гражданской. А потом за сутки разработали балаклаву - раньше никогда этого не делали. Материал очень теплый, не продувается, не тянется, очень хороший как раз для зимы."

"Сейчас у нас объединились в районе 15 швей. Кто-то берет работу домой, кто-то шьет здесь, на предприятии. Торопимся, ведь наступают холода."

"Это нужно людям, и мы готовы отшивать бесплатно, бросать свою работу. Главное, чтобы работать дружно и всем вместе."

Это рассказы работников швейных предприятий из самых разных регионов: от Москвы и Алтайского края до Кировской и Свердловской областей. «Мобилизация производства» сегодня происходит во всех регионах. Выпуск продукции для армии, военнослужащих и мобилизованных нарастили не только оборонные предприятия. К работе присоединились и гражданские производства: крупные промышленники, представители малого и среднего бизнеса и даже учебные комплексы. Большинство из них смогли оперативно перепрофилироваться и запустить выпуск необходимой армии продукции.

Многие предприятия увеличивают мощности, вводят дополнительных сотрудников в штат, отзывают работников из отпусков. Шьют рюкзаки, палатки, плащ-накидки и теплую форму, так необходимые на передовой.

Истории работников этих предприятий объединены в общественном проекте «За работу», набирающем популярность в сети. В регионах снимают видеоролики, где сотрудники крупных заводов, представители малого и среднего бизнеса рассказывают о своей работе и готовности поддержать армию.

- В данный момент выполняем большое количество государственных заказов практически для всех силовых министерств: начиная от футболок, сорочек, плащей и продолжая одеждой для старших офицеров, - рассказывает Николай Орловский, коммерческий директор московской фабрики "Золотое руно".

А в подмосковных Луховицах производят бронежилеты, защищающие жизни солдат. В каждой партии – 500 бронежилетов. Если хотя бы один из них не проходит тест на прочность – в брак отправляют всю партию. Рабочие несут личную ответственность за качество работы.

- Уже более 500 предприятий из всех регионов нарастили мощности или полностью переориентировались на выпуск специальной продукции, необходимой военнослужащим и мобилизованным гражданам. Число таких производств постоянно увеличивается, и при необходимости может вырасти в несколько раз, - комментирует Алексей Беспрозванных, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации.