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11 ноября 2022 12:30

55% россиян считают, что подростки должны начинать работать как можно раньше

И только 13% думают, что нужно дождаться окончания колледжа или вуза
СОБОЛЕВА Кристина
Больше половины россиян уверены, что самостоятельное зарабатывание денег принесет молодежи только пользу

Больше половины россиян уверены, что самостоятельное зарабатывание денег принесет молодежи только пользу

Фото: Shutterstock

В России хотят упростить трудоустройство подростков с 14 лет. К примеру, больше не потребуется разрешение от органов опеки, хватит согласия одного из родителей. Эта инициатива порадовала россиян. Более того, 55% заявили, что подростки и впрямь должны начинать подрабатывать как можно раньше. Такие результаты показал опрос сайта KP.RU.

Больше половины россиян уверены, что самостоятельное зарабатывание денег принесет молодежи только пользу. Подростки в раннем возрасте научатся распоряжаться финансами, станут более ответственными, наберутся собственного опыта и, заодно, начнут больше ценить чужой труд.

«Отправляясь на работу, подросток начинает уважать самого себя, лучше понимает цену деньгам», - говорит участница опроса.

«Почему бы и нет. Паспорт ведь в 14 лет получают, значит, и работать с 14 уже можно», - соглашается другая.

«Ничего плохого в том, чтобы подросток трудился, нет, особенно если у него есть желание. МЫ в молодости ездили в трудовые лагеря, успевали месяцок поработать на летних каникулах, и не клянчили у родителей деньги на карманные расходы. Надо уважать чужой труд и знать, как даются деньги», - делится опытом третья.

Еще 11% считают, что в школьные годы рано начинать работать, нужно получить сначала базовые знания, подрабатывать уже, когда поступил в колледж или институт. Еще 12% добавили, что лучше начинать работать уже на старших курсах, тогда и профессиональные знания уже есть и график учебы поспокойнее.

«Все зависит от конкретной ситуации. Если есть возможность немного заработать, почему бы нет, только не во время учебе», - говорит участник опроса.

55% россиян считают, что подростки должны начинать работать как можно раньше

55% россиян считают, что подростки должны начинать работать как можно раньше

«Я думаю отличный вариант – совмещение учебы с вузом, во многих странах молодежь так делает. Чем раньше начать карьерный путь, тем легче будет в жизни», - рассуждает другой.

13% россиян считают, что до момента окончания учебы у подростка не может появиться достойной работы, поэтому лучше направить усилия на образование, а уже получив диплом можно идти искать нормальную работу.

«Детство должно быть детством. Работать рано начинают те, у кого запросы непомерные, остальным вполне хватает денег, что дают родители», - делится своим мнение респондентка.

«Не торопите время, все должно быть организовано правильно. Сначала ребенок должен набраться знаний, а уж потом идти работать», - кивает другая.

6% добавили, что и после вуза не обязательно сразу идти работать. Можно отдохнуть, заняться творчеством, разобраться в себе, понять чего хочешь. А оставшиеся 3% выбрали вариант «другое», и отметили что каждая семья, каждый подросток должны решать вопрос выхода на работу или подработку самостоятельно. Ведь кому-то это интересно, а кому-то – нет, кто нуждается в дополнительных карманных деньгах, а другим на все хватает.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 9,2 тысячи человек.

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