Больше половины россиян уверены, что самостоятельное зарабатывание денег принесет молодежи только пользу Фото: Shutterstock

В России хотят упростить трудоустройство подростков с 14 лет. К примеру, больше не потребуется разрешение от органов опеки, хватит согласия одного из родителей. Эта инициатива порадовала россиян. Более того, 55% заявили, что подростки и впрямь должны начинать подрабатывать как можно раньше. Такие результаты показал опрос сайта KP.RU.

Больше половины россиян уверены, что самостоятельное зарабатывание денег принесет молодежи только пользу. Подростки в раннем возрасте научатся распоряжаться финансами, станут более ответственными, наберутся собственного опыта и, заодно, начнут больше ценить чужой труд.

«Отправляясь на работу, подросток начинает уважать самого себя, лучше понимает цену деньгам», - говорит участница опроса.

«Почему бы и нет. Паспорт ведь в 14 лет получают, значит, и работать с 14 уже можно», - соглашается другая.

«Ничего плохого в том, чтобы подросток трудился, нет, особенно если у него есть желание. МЫ в молодости ездили в трудовые лагеря, успевали месяцок поработать на летних каникулах, и не клянчили у родителей деньги на карманные расходы. Надо уважать чужой труд и знать, как даются деньги», - делится опытом третья.

Еще 11% считают, что в школьные годы рано начинать работать, нужно получить сначала базовые знания, подрабатывать уже, когда поступил в колледж или институт. Еще 12% добавили, что лучше начинать работать уже на старших курсах, тогда и профессиональные знания уже есть и график учебы поспокойнее.

«Все зависит от конкретной ситуации. Если есть возможность немного заработать, почему бы нет, только не во время учебе», - говорит участник опроса.

55% россиян считают, что подростки должны начинать работать как можно раньше

«Я думаю отличный вариант – совмещение учебы с вузом, во многих странах молодежь так делает. Чем раньше начать карьерный путь, тем легче будет в жизни», - рассуждает другой.

13% россиян считают, что до момента окончания учебы у подростка не может появиться достойной работы, поэтому лучше направить усилия на образование, а уже получив диплом можно идти искать нормальную работу.

«Детство должно быть детством. Работать рано начинают те, у кого запросы непомерные, остальным вполне хватает денег, что дают родители», - делится своим мнение респондентка.

«Не торопите время, все должно быть организовано правильно. Сначала ребенок должен набраться знаний, а уж потом идти работать», - кивает другая.

6% добавили, что и после вуза не обязательно сразу идти работать. Можно отдохнуть, заняться творчеством, разобраться в себе, понять чего хочешь. А оставшиеся 3% выбрали вариант «другое», и отметили что каждая семья, каждый подросток должны решать вопрос выхода на работу или подработку самостоятельно. Ведь кому-то это интересно, а кому-то – нет, кто нуждается в дополнительных карманных деньгах, а другим на все хватает.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 9,2 тысячи человек.