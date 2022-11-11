Золотов открыл в Красной Поляне пункт Росгвардии

Фото: Росгвардия

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов открыл в Красной Поляне новый пункт временной дислокации военнослужащих и сотрудников Росгвардии, участвующих в обеспечении общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий.

Новый пункт временной дислокации построен за один год. Общая площадь территории составляет 7 гектаров. Для сотрудников и военнослужащих Росгвардии созданы все условия для проживания, тренировок, отдыха и несения службы.

– Эффективность реализации задач Росгвардии не в последнюю очередь зависит от создаваемых для нашего личного состава условий размещения и несения службы. За десять месяцев этого года только в Краснодарском крае уже введено в эксплуатацию 76 военных и специальных объектов войск. Всего же по итогам года подразделения Росгвардии получат более 200 законченных строительством объектов, из которых свыше 50 возводятся в интересах Южного округа войск национальной гвардии, – подчеркнул в своем обращении к военнослужащим Виктор Золотов.

Фото: Росгвардия

Продуктивным, по словам главы Росгвардии должен стать и 2023 год, в котором «планируется ввести в эксплуатацию 14 имущественных комплексов».

Отметим, что в городе-курорте сотрудники Рогвардии несут охрану множества спортивных, культурных, образовательных и социальных объектов. Только в прошлом году сотрудники и военнослужащие Росгвардии обеспечили правопорядок и безопасность более 500 мероприятий, проходивших в Сочи.

В рамках визита директор Росгвардии вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам и военнослужащим ведомства, отличившимся в ходе специальной военной операции.

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