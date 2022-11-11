В результате перехода на дистанционное обучение красивым студенткам перестали завышать оценки

С началом перехода от очных занятий к дистанционному обучению академические показатели красивых студенток ухудшились Фото: Shutterstock

У пандемии обнаружилась еще одна жертва - это симпатичные студентки. Ученые и раньше подозревали, что эффектные девушки получают от жизни какие-то привилегии за красоту. Например, исследования показывали, что красотки обладают преимуществами при приеме на работе перед “синими чулками”.

Впрочем, не надо быть доктором наук, чтобы заметить, что прелестницам с параметрами 90х60х90, больше везет по жизни. В частности, им проще выйти замуж за миллионера. Стать телеведущей или устроиться хозяйкой офиса к большому боссу. Здесь все понятно. Но там, где требовалось продемонстрировать не столько роскошный бюст (куда же без него!), сколько интеллект, власть красивых женщин заканчивалась. Во всяком случае, так казалось раньше. Результатом этого разочарования стало появление анекдота: “Только в американский фильмах роскошная блондинка с четвертым размером бюста может быть специалистом по атомной энергетике”.

Однако Адриан Мехик экономический факультет Лундского университета (Швеция) обнаружил, что “премия за красоту” работает и в сфере высшего образования. Исследование пытливого шведа было опубликовано в журнале Economic Letters. В принципе тема ученого это различные виды дискриминации и их проявления в экономике и общественной жизни. Но, если вопрос с ущемлением прав по признаку возраста, пола и расовой принадлежности более ли менее изучен, то до дискриминации по внешнему виду у исследователей как-то руки не доходили.

И вдруг неожиданно случилась пандемия COVID-19, а за ней последовало тотальное распространение дистанционного образования. В результате ученые получили в распоряжение уникальные экспериментальные данные.

- Дело в том, что пандемия значительно затруднила дискриминацию по внешности, поскольку преподаватели уже не могли видеть лица учеников, - объясняет Адриан Мехик. - И появилась возможность измерить эффект привлекательности, сравнив оценки полученные в режиме очного и дистанционного обучения.

Мехник анализировал академические успехи трех сотен студентов изучавших промышленную инженерию в Лундском университете. Внешность студентов оценивала специальное жюри, в его состав для объективности включили аж 74 человека.

В итоге выяснилось, что с началом перехода от очных занятий к дистанционному обучению академические показатели красивых студенток ухудшились. Им действительно ставили оценки за красивые глаза.

А вот парни с модельной внешностью загадочным образом на дистанте получали такие же высокие оценки, как и раньше. Мехник полагает, что у мужчин и женщин разная природа красоты. Женская красота дает им фору в глазах других. А мужчине красивая внешность дает уверенность в себе и высокую самооценку. Эти качества конвертируются в более высокую продуктивность молодого человека.

Черт возьми! Но тогда снова возникает эта проклятая дискриминация: значит, красоту в глазах смотрящего можно “выключить” не только с помощью перевода красавицы на удаленный режим. Она гаснет с годами и морщинами. А достоинства мужской внешности - всегда с ее обладателем.