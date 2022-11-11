Этюд в багровых тонах: британский лорд убил няню своих детей и потом полвека скрывался среди буддистов

Джон и Вероника Бингхэм были красивой парой.
Фото: EAST NEWS
Поздним вечером в четверг, 7 ноября 1974 года, в пабе Plumbers Arms было шумно. Собравшихся было немного, все-таки конец рабочей недели только завтра. Когда дверь с грохотом распахнулась, посетителей охватил промозглый влажный ветер. Только мурашки, побежавшие в ту же секунду под воротниками лондонских сэров, были не от холода, а от увиденного - на пороге стояла красивая большеглазая блондинка - истерзанная, измученная, а ее лицо, руки и вся одежда были залиты кровью.
Женщина пошатывалась, руки дрожали, глаза остекленели.
- Мисс? - испуганно пробормотал бармен. - На вас напали? Я могу позвонить в полицию.
Кто-то усадил дрожащую гостью на стул, кто-то пододвинул стакан воды. Женщину трясло, она шептала: «Дети, мои дети. Это он, он убил ее».
- Так это же леди Лукан, - раздался чей-то изумленный возглас.
Джон и Вероника Бингхэм были красивой парой. Он потомственный аристократ. Старший сын 6-го лорда Лукана, студент Итона, лейтенант Колдстримской гвардии, финансист. Друзья описывали Джона как застенчивого и молчаливого человека, но благодаря высокому росту, роскошным гвардейским усам и мужским увлечениям (охоте, стрельбе, рыбалке) он был популярен в обществе.
Единственный минус Джона - страсть к азартным играм. Покер, нарды, карты. Он мог спустить за ночь 10 тысяч фунтов. Но поначалу судьба любила Бингхэма - иногда он мог выиграть и 26 тысяч фунтов. Не зря ему дали прозвище «Счастливчик».
Вероника росла в Южной Африке и оказалась в Англии уже подростком. Здесь она занималась искусством, работала моделью и секретарем. После свадьбы у пары родилось трое детей. Но наследники не отвернули лорда Лукана от азартных игр: он продолжал ставить все на кон. В какой-то момент проигрыши существенно перевесили выигрыши.
Усугубила ситуацию в семье послеродовая депрессия, разыгравшаяся у Вероники после рождения сына Джорджа и второй дочери Камиллы. Лорд Лукан решил отвезти жену в психиатрическую клинику, но та отказалась. Сошлись на домашнем посещении психиатра и курсе антидепрессантов. О долгах мужа Вероника не догадывалась.
В конце 1974 года в доме Вероники появилась новая няня 29-летняя Сандра Риветт. «Умная, хоть и не преуспевающая в учебе» - так оценивали ее в школе. Девушка красивая, влюбчивая, была душой компании. Ей нравилось работать с людьми, видимо, поэтому и трудилась няней и сиделкой.
Работа в элитном районе Лондона была Сандре по душе. Уложив спать детей леди Лукан, она обычно прогуливались со своим возлюбленным, но 7 ноября 1974 года она внезапно решила остаться.
Когда дети уже спали, она предложила Веронике выпить по чашечке чая и спустилась на кухню.
Сандры долго не было и Веронике показалось это странным. Тем более женщину смутил шум, раздававшийся внизу. Подойдя к лестнице, леди Лукан окрикнула Риветт, но ей никто не ответил. Женщина спустилась вниз и пронзительно закричала: на полу кухни лежало нечто лишь напоминающее о том, что раньше это была красавица Сандра Риветт. Тело няни было изуродовано, по полу расползалась кровавая лужа. Рядом стоял человек. Он заметил леди Лукан и кинулся на нее. Завязалась драка.
- Умоляю, не убивайте меня - взмолилась Вероника.
- Заткнись, - зашипел неизвестный. От его голоса леди Лукан забыла как дышать: Джон?!
Мужчина не сразу, но кивнул.
- Джон, я помогу тебе исчезнуть, только твой вид вызовет вопросы.
Лорд Лукан ухмыльнулся: синяки, ссадины - не подобающий видок для потомственного аристократа.
Они вместе поднялись наверх в спальню. Джон отправился в ванную, а Вероника поняла, что это ее последний шанс на спасение и выбежала на улицу в ближайший паб.
Вероника росла в Южной Африке и оказалась в Англии уже подростком. Здесь она занималась искусством, работала моделью и секретарем. После свадьбы у пары родилось трое детей.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Старший суперинтендант Рой Рэнсон направился в дом лорда Лукана, куда он переехал после развода с женой. Но ни одной зацепки: все документы на месте, паспорт, водительские права, бумажник, книги, костюмы. На месте стоял и синий «Мерседес».
«Какой смысл лорду убивать няню?» - задавался вопросом сыщик. Его терзали сомнения и не давали покоя слова врачей: у Вероники были проблемы с психикой. Джон Бингхэм был объявлен в розыск для дачи показаний, а первыми подозреваемыми стали бывший муж Сандры Риветт, ее возлюбленные и нынешний ухажер. Но у всех них было алиби.
Допрос матери лорда Лукана дал новые зацепки. В ночь убийства Джон несколько раз звонил вдовствующей графини. Он рассказал, что проезжая мимо дома бывшей жены, заметил в окнах неладное - неизвестный дрался с Вероникой. Джон поспешил на помощь. Разговаривать с констеблем полиции, который находился в тот момент у графини, он отказался, но обещал позвонить в полицию утром.
10 ноября автомобиль Ford, на котором ездил в ночь убийства Сандры Риветт лорд Лукан, обнаружили в городе Ньюхейвен в Восточном Сассексе. Салон был залит кровью, в багажнике лежал обмотанный хирургической лентой обломок свинцовой трубы.
12 ноября был выдан ордер на арест Джон Бингхэма, его обвиняли в убийстве Риветт и попытке убийства жены. Но лорд Лукан исчез. Рэнсон предположил, что аристократ покончил с собой, спрыгнув с парома, шедшего через Ла-Манш, или затопив моторную лодку. Но тело так и не нашли.
Все эти годы много кто вел поиски исчезнувшего аристократа. Журналист Daily Mirror Гарт Гиббс рассказывал, что искал лорда где только возможно - и в Макао, и Гонконге, и Кейптауне, и на Багамах. Но след Лукана простыл.
В 2016 году Джон Бингхэм официально был объявлен мертвым.
За более чем 40 лет многие сдались, но только не сын ныне уже покойной Сандры Риветт, Нил Берриман. В течение многих лет он собирал по крупицам все доказательства, что Бингхэм жив, хватался за любую зацепку. И вот в далекой Австралии он наткнулся на старика, живущего в буддийской общине, который был копией убийцы его матери.
Чтобы подтвердить свои предположения Берриман обратился за помощью к известному специалисту по распознаванию лиц, профессору Брэдфордского университета Хассану Угайлу. С помощью алгоритма искусственного интеллекта Хассан Угайл провел 4000 перекрестных проверок, которые включали микромиллиметровые измерения в чертах лица, семи фотографий. Четыре из них принадлежат лорду Лукана - от 14 лет до момента исчезновения - и три австралийского пенсионера. Выводы поражали.
- Это он. И это не мнение, это наука, математический факт, - цитирует ученого Daily Mirror. - Алгоритм обучен на фотографиях миллионов людей разного возраста и национальности, ошибки быть не может.
Одновременно с Угайлом аналогичное исследование проводила американская компания. Заключения совпали.
Нил Берриман последние годы на страницах всех английских таблоидов убеждал общественность, что лорд Лукан жив. Да, старый и больной, но живой! И благополучно проживает в Австралии, выдает себя за адепта буддизма.
Лондонская полиция заявление от Берримана принимала, но следствие по делу шло неважно.
- Я потратил девять лет, пытаясь доказать, что этот человек — Лукан. Теперь, учитывая новую научно подтвержденную информацию, полиция должна начать действовать, - заявил Берриман.
В прессе тут же появилось интервью, которое дал в 2014 году брат Джона Хью Бингхэма. Убедившись, что камера выключена, лорд признался, что его брат уехал из Англии и жил в другой стране под вымышленным именем.
- Я до сих пор не знаю, как ему удалось уйти. Но я точно знаю, что мой брат никогда бы не покончил жизнь самоубийством. Он отказался от своего прежнего образа жизни и выбрал более простую, вдумчивую жизнь, следуя буддизму, - говорил Хью Бингхэм.
По его словам, Джон некоторое время жил в Индии в буддийских общинах.
Вопросов к таинственному австралийскому пенсионеру действительно не мало. О своей жизни он не распространяется, известно лишь только, что до того, как перебраться в Австралию он жил в Непале. Оказавшись на зеленом континенте, он нигде не находил себе места и переезжал из дома в дом, исколесив всю страну, но в итоге осел недалеко от маленького городка Брисбена. На вопрос является ли он лордом Луканом, пенсионер заявил, что знать такого не знает и к нему отношения никакого не имеет.
Мотивы убийства Сандры Риветт тоже остаются загадкой.