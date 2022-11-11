В США казнят «похитительницу маток»

Решением суда присяжных штата Техас, Тэйлор Рене Паркер приговорили к смертной казни.

История, случившаяся в техасском городе Нью-Бостоне, кажется настолько страшной, что поверить в ее реальность сложно. Скорее она подошла бы для какого-нибудь уж совсем жуткого фильма ужасов. Но, увы, это быль. Все произошло еще в октябре 2020 года, но развязка наступила только сейчас.

29-летняя Тэйлор Рене Паркер не могла иметь детей. Из-за опасной опухоли ей пришлось пройти через операцию по удалению матки. Однако мужчина, с которым она жила, об этом не подозревал и очень хотел завести ребенка. Их отношения стали охладевать, и Паркер запаниковала, опасаясь, что, узнав правду, партнер ее бросит. Он и так нашел работу в другом штате и собирался уехать минимум на год. И тогда в голове американки созрел безумный план.

Она решила сымитировать беременность, сообщив через некоторое время отъехавшему сожителю, что «в ту ночь у нас с тобой наконец все получилось». Перед знакомыми Паркер в течение нескольких месяцев представала в одеждах с накладным животом, постепенно увеличивая его в размерах. Мало того: она активно делилась «радостью» в соцсетях и даже каким-то образом ухитрилась подделать данные УЗИ. Оставалось осуществить финальную часть задумки - «родить» ребенка. Но похитить младенца в госпитале или где-то еще не было никакой возможности. И Паркер решила достать его... прямо из организма чужой женщины.

На беду среди ее знакомых оказалась 21-летняя Рейган Мишель Симмонс-Хэнкок. Она как раз была на 35 неделе беременности и готовилась вскоре стать молодой счастливой мамой. Но и представить не могла, что и ей, и ее еще неродившейся дочурке осталось жить несколько дней. Паркер внимательно просмотрела в Интернете несколько видеороликов, где давались советы по принятию родов с помощью кесарева сечения на сроке 35 недель. После этого провела вечеринку, на которой объявила, что ждет девочку, и сказала, что на следующий день отправляется в больницу в Айдабеле (штат Оклахома).

Рейган Симмонс-Хэнкок и представить не могла, что и ей, и ее еще неродившейся дочурке осталось жить несколько дней. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Но вместо этого утром заявилась в дом к Симмонс-Хэнкок, зная, что она там одна. Улучив момент, гостья набросилась на женщину. Дальнейшие подробности поистине ужасны. Сначала Паркер разбила несчастной голову молотком, потом нанесла более 100 ударов (!) ножом. Наконец, вооружившись скальпелем, вырезала ребенка из утробы мертвой женщины.

Вскоре в полицию позвонила мать Симмонс-Хэнкок и сообщила, что кто-то убил ее дочь. Прибывшие на место полицейские обнаружили тело женщины с большим разрезом вдоль живота, вскрытой маткой, в которой не было ребенка. Был решено останавливать и досматривать все автомобили в округе. В одном из них оказалась Паркер. В полицейском протоколе было зафиксировано, что она «держала ребенка на коленях, и пуповина была соединена с младенцем, как будто он только что родился». Обоих доставили в больницу, где медики быстро установили, что Паркер вовсе не роженица. А похищенная ею из чужой утробы девочка умерла.

Убийца не стала отпираться и рассказала все как есть. В прессе ей дали прозвище «похитительница маток», с которым она и провела два года в тюрьме, пока шло следствие. Суд состоялся только сейчас. В своем эмоциональном выступлении мать жертвы Джессика Брукс, назвала Паркер «злобным демоном из плоти». Обвинение тоже с оценками не церемонилось. «Она лгунья, манипулятор, и теперь будет привлечена к ответственности за это», - заявила присяжным помощник окружного прокурора Лорен Ричардс. Защита тщетно пыталась снять с Паркер обвинение в похищении малышки. Дескать та еще вообще не родилась, а не рожденного человека похитить нельзя. Однако сотрудники госпиталя, куда доставили ребенка, под присягой показали, что у девочки было сердцебиение, когда ее вырезали из живота матери.

Присяжные совещались всего час и вынесли единогласный вердикт: «виновна»! Затем им же предложили назначить наказание для жестокой убийцы. Надо было выбрать между пожизненным заключением без права досрочного освобождения и смертной казнью, которая в Техасе не запрещена. И здесь решение было единодушным - «казнить».

Перед тем как Тэйлор Рене Паркер сделают смертельную инъекцию, она проведет некоторый срок в камере смертников. Так полагается - вдруг откроются какие-то смягчающиеся обстоятельства. Но в этом случае их ждать не придется.