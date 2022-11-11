Эксперты: траты россиян на маркетплейсах перед «Черной пятницей» выросли в 26 раз

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Россияне в этом году гораздо активнее участвуют в акциях «Черной пятницы». Траты покупателей накануне распродажи 11 ноября в несколько раз превзошли прошлогодние показатели. А вот средний чек на покупку, напротив, «похудел». Вместо известных западных брендов отечественные потребители все чаще выбирают более дешевые товары российских и китайских марок.

Специалисты Московского кредитного банка (МКБ) проанализировали расходы клиентов за первые девять дней ноября 2022 года. И выяснили: число покупок на маркетплейсах по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилось в 26 раз! Объем операций в этой категории перед «красивой» датой 11.11 также вырос в 25 раз. При этом средний чек покупки на распродаже этого года чуть снизился – на 6%.

В этом году россияне стали чаще заказывать товары по акциям на российских и зарубежных маркетплейсах с доставкой в нашу страну. Объем заказов в интернет-магазинах, торгующих одеждой, обувью, аксессуарами, электроникой и бытовой техникой за первые девять дней текущего ноября увеличился более чем в два раза. Средний чек же, напротив, уменьшился почти на 30%. Эксперты считают, что российские покупатели при выборе товаров стали отдавать предпочтение продукции с более доступными ценами.

Самыми востребованными накануне «Черной пятницы», как и в прошлом году, стали интернет-магазины электроники и бытовой техники. За первые девять дней текущего ноября россияне сделали в них на 50% больше покупок, чем в прошлом году. Объем операций по картам клиентов в этой категории также вырос на 6%. А вот средний чек на покупку бытовой техники и гаджетов заметно снизился - почти на 40%. Специалисты связывают это с тем, что вместо подорожавших товаров популярных западных брендов покупатели стали чаще заказывать более демократичную по стоимости технику российских и китайских марок.