Быстро продать квартиру можно только со скидкой: в Москве и Санкт-Петербурге падают цены на жилье

По наблюдениям финансовых аналитиков, выдача ипотечных кредитов в России заметно снизилась. Фото: Shutterstock

Последние политические события, связанные с СВО и мобилизацией, серьезно повлияли на рынок недвижимости в российских регионах. Если сравнивать ситуацию в целом по России с той, что была в начале осени, объем предложения по вторичке вырос, за месяц - на 0,7%. По отношению к октябрю 2021 года предложений стало аж на 15,3% больше. А вот спрос на вторичную недвижимость за год уменьшился на 18,9%. Казалось бы, при таком дисбалансе цены должны падать. Но нет - средняя цена квадратного метра за год выросла почти на треть (+27,6%), и составляет теперь 83,3 тыс. рублей. Но это в целом по стране. Что же происходит на рынке недвижимости в регионах?

«Авито Недвижимость» проанализировала ситуацию и выяснилось, что цены на жилье падают в Москве, Питере, Уфе, Вогограде и Самаре, а в остальных городах-миллионниках растут (подробнее см. «Только цифры»).

В Москве объем предложения в октябре в сравнении с сентябрем нынешнего года изменился незначительно, на 3,8%. На столько же вырос и спрос. Но наиболее заметно увеличились предложения о продаже на вторичном рынке Екатеринбурга (+6,1%), за год - также в этом городе (+36,2%).

- Несмотря на изменения в политической и экономической сферах, цены на вторичное жилье в России в целом и в городах-миллионниках продолжают расти, - отмечает руководитель направления вторичнои и загороднои недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин. - За год стоимость квартир по всем видам комнатности сильнее всего увеличилась в Челябинске (+33,1%), Самаре (+27,2%), Волгограда (+25,4%), Ростове-на-Дону (+24,6%) и Казани (+22,3%).

Уменьшение цен на недвижимость в столицах эксперты объясняют, в том числе, оттоком граждан в другие страны.

- Цены падают за последний месяц, потому что люди уезжают из России и хотят поскорее продать жилье, - объясняет риелтор Зоя Вэбер. – Хорошо продается то, что дешевле рынка примерно на 20%. И благодаря этому рынок, кстати, оживился. Те квартиры, что выставлены на продажу в рыночной цене, особым спросом не пользуются. Вот свежий пример из практики. Однушка в хорошем доме в городе Реутове Московской области по ценам рынка стоит 12 млн рублей. Но чтобы продать ее побыстрее, хозяин поставил – за 10,5. Купили за неделю.

В ТУ ЖЕ КАССУ

По наблюдениям финансовых аналитиков, выдача ипотечных кредитов в России заметно снизилась. За девять месяцев 2022 года - на 36% в количественном выражении и на 21% — в денежном. И хотя по-прежнему действуют льготные программы, а застройщики субсидируют ставки, объем выданных на первичном рынке столицы ипотечных кредитов уменьшился в этом году на 15,4%, чем за тот же период прошлого года – 39 тысяч против 33 тысяч.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Как изменилась средняя цена вторичного жилья за 1 кв.метр в городах-миллионниках

Город По сравнению с сентябрем-2022, % По сравнению с октябрем-2021, % Средняя цена за 1 кв. метр, руб.

Москва -2 +8,6 249 998

Нижний Новгород +0,6 +17,9 108 261

Новосибирск +0,4 +19 100 000

Омск +2,2 +19,2 78 750

Волгоград -1,4 +25,4 67 347

Казань +0,8 +22,3 127 147

Пермь +1,3 +16,9 78 696

Ростов-на-Дону +2,2% +24,6% 90 889

Санкт-Петербург -2,7 +14,8 176 596

Челябинск +3,6 +33,1 60 417

Уфа -2,2 +15,6 93 478

Самара -0,9 +27,2 89 583

Красноярск +2,3 +18,4 90 000

Екатеринбург +2,2 +15,9 95 834

Воронеж 0 +19,8 80 612

Источник: «Авито Недвижимость».