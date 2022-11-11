Врач-гастроэнтеролог назвал четыре вида продуктов для здоровья кишечника

Эксперт рассказал, как помочь кишечнику работать правильно и даже предотвратить развитие рака Фото: Shutterstock

В России рак толстой кишки (колоректальный рак) в прошлом году вырвался в лидеры по распространенности, зарегистрировано 71 тысяча новых случаев. Эта болезнь развивается медленно и для человека незаметно. От момента начала рака и до постановки диагноза могут пройти десятилетия, а появится ли в итоге рак, во многом зависит от генетики, от наследственности, от того, в каких условиях проходило детство человека, были ли сильные стрессы, каким было питание. Но предотвратить развитие этого вида рака можно. С точки зрения современной медицины факторы питания здесь играют решающую роль. О том, что есть полезно, а чего в пищу употреблять не стоит, KP.RU рассказал врач-гастроэнтеролог клиники ФГБУН Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Владимир Пилипенко.

Защищаться от рака помогают:

1. Молочные продукты. Молоко по 200 миллилитров в день и творог – два раза в неделю, порциями по 100 грамм. Запеканки и пудинги подойдут. В этих продуктах много кальция, а он помогает клеткам защищаться от накопления ошибок в делении и от трансформации в раковые.

2. Ферментированные молочные продукты (йогурты, кефиры), рекомендуется пить ежедневно, желательно вечером, достаточно половины стакана. Они стимулируют в кишечнике микроорганизмы, разрушающие канцерогенные, вредные молекулы, провоцирующие запуск формирования полипов, наростов на стенках слизистой кишечника.

3. Пищевые волокна, которых много в овощах и фруктах, например, в капусте разнообразных видов, и цветной, и кочанной. В день рекомендовано съедать не менее 100 грамм фруктов и 200 грамм овощей.

4. Поливитамины в невысоких дозах, профилактические. В норме суточная калорийность пищи для современного жителя города, не обремененного тяжелым физическим трудом, составляет 2000 – 2500 калорий. Набрать из этого все необходимые витамины сложно. В лучшем случае человек получает половину из необходимого. Но для правильной работы в организме собственных ферментов, белков и их соединений, витамины важны, поэтому и стоит дать себе витаминную подпитку.

Стоит ограничить:

Красное мясо. Особенно это актуально для тех, у кого в роду уже были люди, пострадавшие от онкологических заболеваний кишечника. Гемовое железо, которого много в красном мясе, может увеличивать в кишечнике количество свободных радикалов, активных форм кислорода, а они способны повреждать генетический аппарат клетки.

- Особенно опасно мясо высокой степени обработки, колбасы, например, мясные деликатесы, в которых присутствуют элементы серы, используемые для консервации. Неорганическая сера бактериями кишечника преобразуется в сероводород, а он – фактор риска для запуска онкологических процессов внутри клеток кишечника.

- Мясо жареное. При высокой температуре белки и углеводы приходят в реакцию и образуются вещества, которые сильно раздражают клетки кишечника.

ВАЖНО!

Не допускать запоров кишечника. Чем дольше содержимое копится в кишке, тем больше работают над ним бактерии, и результат их работы становится питательной средой для вредных микроорганизмов, а на выходе получаются уже совсем агрессивные для кишки вещества. В норме стул должен быть ежедневным, максимальная задержка – в 2 – 3 дня. При запорах же кишечник не опустошается неделю, а это уже срок для опасных изменений.