Переходи на «зеленый»

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка. Фото: Пресс-служба Сбера

Российская экономика живет в новой реальности. Власти страны все чаще говорят о трансформации, которая неизменно должна произойти. Что в нынешних условиях происходит с малым бизнесом в стране? Как предприниматели подстраиваются под новые реалии? Стоит ли сейчас открывать свое дело? И как банки могут помочь начинающим? Об этом в интервью «КП» в преддверии Зеленой недели для бизнеса рассказал Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка.

- В каких сферах бизнеса сейчас отмечаете подъем? Где больше всего растет число предпринимателей?

- Сегодня непростое время для бизнеса. Но, как мы видим, количество предприятий на рынке осталось тем же. Яркие тренды выделить пока сложно. Но есть определенные отрасли, которые в этом году показывают опережающий рост в отдельных видах деятельности. Во-первых, это розничная торговля – магазины у дома. Во-вторых, магазины одежды, их количество тоже увеличивается.

- Чем это объясняете?

- Это очевидно. Многие иностранные игроки уходят с рынка. И это большая возможность как для предпринимателей, которые занимаются массовым пошивом одежды, так и для тех, кто делает какие-то эксклюзивные вещи. Я говорю о наших талантливых модельерах, которые только начинают свой путь. Я думаю, для них это отличная возможность занять освободившиеся на рынке ниши. То есть даже если зарубежные компании начнут возвращаться, клиент может уже привыкнуть и чаще покупать что-то наше, произведенное в России или принадлежащее российским предпринимателям.

- А магазины у дома?

- Видимо, часть предпринимателей делают первые шаги, а розничная торговля в этом плане - наиболее легкий способ зайти в бизнес. Самое простое – перепродать то, что уже производят. Это гораздо легче, чем открыть производство чего-либо.

- То есть, это два основных тренда?

- Да. При этом, магазины одежды — это что-то совершенно новое, такого не было ни в прошлом году, ни годом ранее. На них приходится почти 12% от всех новых торговых точек (подробнее — см. «Справку КП»). Я считаю, это хороший тренд. А еще один интересный тренд — рост онлайн-торговли. К примеру, количество клиентов Сбера в сфере онлайн-торговли за год увеличилось на 71% - с 32 до 55 тысяч.

СПРАВКА «КП»

По данным Сбера, в этом году малый бизнес стал активнее открывать предприятия в сферах торговли и общепита. Динамика новых регистраций бизнеса (ИП и ООО) с апреля по сентябрь 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021 составила +9% по каждой из этих сфер. По данным «Эвотора», в эти же периоды предприниматели открыли больше новых магазинов одежды – на них пришлось 12% от всех новых торговых точек. Долю в 8% заняли продуктовые магазины в формате «у дома», долю в 6% – специализированные торговые лавки.

- Считается, что мелким предпринимателям проще всего адаптироваться к любым кризисам. Отмечаете ли вы эту тенденцию сейчас?

- На мой взгляд, это аксиома. Весь мир, и Россия в том числе, ратует за то, чтобы количество предпринимателей и доля малого бизнеса в ВВП была больше. Потому что в случае наступления непростого времени, как сейчас, малому предпринимателю тоже будет сложно, но он найдет выход и подстроится. Ему это легче сделать, чем гигантам, которые, например, имели огромный экспортный бизнес. Сегодняшняя экономическая ситуация – встряска для всего рынка, малый бизнес не исключение. Ему требуется оперативно перестроиться на новый формат работы. Тем не менее, несмотря на все сложности, мы видим прирост числа активных клиентов в сегменте малого и микробизнеса. С начала года оно выросло почти на 100 тысяч — до 2,8 млн. Это свидетельствует и о том, что многие справляются с нынешней ситуацией, и о том, что с точки зрения поддержки предпринимателей мы выбрали правильную стратегию.

- Есть полярные мнения о том, что лучше делать в кризис. Кто-то считает, что лучше работать по найму в бюджетном учреждении, потому что там стабильность. А кто-то - что самое время делать бизнес. Вы как считаете?

- Как показывают опросы, то до 10% людей среди всего населения хотят стать предпринимателями. Правда, среди молодежи в возрасте 14 - 34 лет эта доля сильно выше — 60%. Это говорит о том, что у ребят есть на этот счет мысли. И это радует. Но при этом наша задача - предоставить им помощь в начале пути, чтобы они поняли, что это легко. Тем более, что возможностей для бизнеса сейчас многие. Из России ушли иностранные компании, работавшие во многих сферах. В частности, производство продуктов питания и напитков, одежды, мебели, строительных материалов, продажа техники, косметики и др. Заполнение этих ниш - хороший шанс масштабировать или начать свой бизнес.

- Какую помощь могут получить начинающие предприниматели?

- Инструментов для начинающих предпринимателей у нас множество. Например, бесплатный обучающий сервис «Бизнес-старт». Он помогает людям пройти все нужные шаги для подготовки к запуску своего дела - с последующей регистрацией в налоговой и открытием расчетного счета. Проект опирается на личный опыт действующих предпринимателей. Что удобнее всего - в сервисе можно выбрать одно из 25 направлений бизнеса: кофейню, магазин игрушек или цветов, маникюрный салон, продуктовый мини-маркет, магазин одежды и другие. Оценить среднюю ежемесячную выручку и средний чек по бизнесу выбранной отрасли для каждого региона. После этого «Бизнес-старт» составит поэтапный план открытия бизнеса. Он состоит из текстовых и видеоматериалов, шаблонов документов, калькуляторов расчета финансовых показателей будущего бизнеса или подбора формы собственности. Все эти материалы созданы при участии опытных предпринимателей и экспертов — HR-специалистов, юристов, бухгалтеров, — которые оценивают их реалистичность. Проект запустился в январе этого года, и его уже посетили 220 тысяч пользователей.

- Для чего это нужно?

- Мы делаем такие проекты, чтобы те, кто хотят открыть свое дело, посмотрели и поняли, что нужно для старта. И сколько это стоит – открыть бизнес. Часто так бывает, что молодые предприниматели закладывают условно 200 тысяч рублей, начинают чем-то заниматься, потом понимают, что возникают дополнительные затраты, а денег уже нет. Тут важно посчитать правильно, сколько стоит вход в этот бизнес. Чтобы не получилось так, что на магазин хватило, а полки наполнить нечем. В этом случае люди попадают в ловушку. Правда, даже для них мы пытаемся найти решения. Не секрет, что предпринимателей, которые работают меньше шести месяцев, почти никто не кредитует. Поэтому зачастую они пытаются взять кредит как «физики», но возникает проблема с подтверждением дохода. В феврале этого года мы запустили welcome-лимиты. Если предприятие только организовалось, и за его собственниками не числится никаких «странных» историй- такой клиент может получить лимит в 10 тысяч рублей. Первые тридцать дней он для него стоит ноль рублей.

- Получается бесплатный овердрафт?

- Да. Он возобновляемый, предприниматель может пользоваться им постоянно и, если вовремя отдавать, не платить ни копейки. Это лучше, чем занимать у друга, мне кажется. И вторая история – те, кто работает больше 6 месяцев, могут взять до 50 тысяч рублей. Мы сейчас тестируем такое предложение. Несмотря на небольшие суммы, у нас 14 тысяч предпринимателей уже воспользовались лимитами. Портфель составляет в районе 370 млн рублей. Я уверен, что многим это помогло преодолеть какие-то трудности.

КСТАТИ

Чтобы стартовать было еще проще, Сбербанк начислит 3000 рублей клиентам, которые зарегистрируют ИП или юрлицо с помощью онлайн-сервиса «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета» до 30 ноября. При подаче документов в электронной форме регистрация бизнеса и открытие счета доступны абсолютно бесплатно. Также предпринимателю при регистрации бизнеса через сервис Сбера не нужно платить госпошлину, которая составляет 4000 рублей для юрлиц и 800 рублей для ИП.

- Но ведь для разных отраслей есть разные требования и нюансы ведения бизнеса. Есть ли поддержка на этом этапе, когда бизнес уже запущен, но надо заниматься рутинными процессами и при этом развиваться?

- Специально для этого у наших клиентов есть бесплатный доступ к «Отраслевым решениям». Они представляют собой удобные инструменты для управления бизнес-процессами в разных отраслях, интегрированные в привычный пользователям интерфейс цифрового банка. Первым на рынке появилось решение для отрасли аренды коммерческой недвижимости, потом для транспорта, оптовой и розничной торговли, сферы ЖКХ и услуг. Их уже активно используют более 50 тысяч предпринимателей. Условно, если вы решили открыть парикмахерскую, от нас вы получите отраслевое решение, которое позволяет вам этим бизнесом полностью управлять.

- Как именно? Что представляет собой эта система?

- Например для Салонов красоты- это CRM-система, которая представляет собой платформу автоматизации для бизнеса и сервис онлайн записи для клиентов. Вы можете вести график работы своих людей, подключить онлайн-запись на сайте, в социальных сетях и на других площадках, а также рассылать уведомления, управлять клиентской базой и видеть всю ключевую аналитику бизнеса в одном месте.

А владелец розничного магазина, например продуктового, может видеть всю информацию о динамике выручки и среднего чека, количестве уникальных и постоянных клиентов, о портрете своего покупателя и, самое главное, о том, что происходит в целом на рынке.

Там есть все самое необходимое. И в отличие от рыночных предложений, у нас это ничего не стоит.

- То есть, как живут конкуренты?

- Да, вы видите общий срез по конкурентам вокруг вас, но без деталей и названий. Например, у вас чек растет на 7% от месяца к месяцу, а у них - на 12%. Видите, сколько клиентов к ним возвращается в среднем, а сколько - к вам. На основе этой аналитики можете сделать выводы и принять решения. Кроме того, там есть небольшие подсказки, как сделать так, чтобы к вам возвращалось больше людей или как повысить средний чек. И все это в одном месте. На мой взгляд, проще некуда.

- А в чем ваша мотивация, чтобы предоставлять все эти сервисы бесплатно?

- Мы просто хотим, чтобы нашим клиентам это нравилось, а если им будет нравиться, значит, они с нами останутся надолго. У них растет оборот, мы растем вместе с ними. Если им потребуется расширение, они купят у нас новые услуги.

- В дополнение к банковским сервисам какими мерами поддержки от государства можно воспользоваться?

- Есть много различных госпрограмм. Например, когда человек решил стать предпринимателем и только делает первые шаги, то он может получить субсидию от государства до 200 тысяч рублей и потратить ее на средства производства. Если он массажист, то на массажный стол. На мой взгляд, это тоже хорошая возможность.

- Мер поддержки десятки. А может, даже сотни. Но как разобраться, какая подойдет конкретному предпринимателю?

- Да, главное — чтобы люди о них знали. Важно им в этом помочь. Даже действующие предприниматели не всегда знают про какие-то меры поддержки. Не у всех есть юристы, бухгалтеры, не у всех есть возможность выделить время и найти информацию в интернете. Поэтому мы создали конструктор программ, где предприниматель по своему ИНН видит, что ему потенциально подходит. То есть мы приходим к клиентам не просто с банковским продуктом, а говорим, что вот такая помощь может быть от государства, а вот эти продукты могут вам пригодиться в бизнесе. Мы видим, что клиенты это ценят.

- Риск-менеджмент для начинающего предпринимателя. Каким он должен быть? Многие ведь не понимают, где и какие риски их ждут... Особенно сейчас.

- Предпринимателю надо со светлой головой открывать бизнес. Во-первых, он может обучиться с нашей помощью. Во-вторых, стоит внимательно выбирать банк — с той точки зрения, какую помощь он может ему оказать. К примеру, у нас есть масса полезных сервисов. Мы для любого предпринимателя даем четыре бесплатных сервиса, которые, как мы считаем, нужны каждому. Первый - это бухгалтерия для ИП. Второй - электронный документооборот, благодаря которому клиенты могут отправлять отчетность в госорганы и осуществлять обмен документами с контрагентами и Банком. Также с помощью наших сервисов можно открыть расчетный счет онлайн, зарегистрировать ИП или ООО без госпошлины, найти подходящее место для ведения бизнеса, подключить эквайринг, онлайн-кассу, создавать юридические документы на базе 1,4 тыс. шаблонов, управлять торговлей и складом, провести таможенные платежи и многое другое. Третий – Работа.ру. Клиент имеет возможность просмотреть 50 вакансий абсолютно бесплатно, для этого не нужны никакие подписки. И четвертый сервис, который сейчас особенно востребован, начиная с февраля, - это юридическая консультация. Предприниматель может неограниченное число раз обратиться за юридической консультацией на бесплатную линию, которая работает 24/7. Кроме того, есть сервис проверки контрагентов – это когда предприниматель при платеже видит, какого цвета контрагент (зеленый — хорошо, желтый — сомнительно, красный — лучше не взаимодействовать). Все эти вещи обеспечивают контур защиты для человека, ведущего бизнес.

ПОЛИС «ВСЕ В ОДНОМ»

Одним из базовых инструментов управления рисками является страхование. Одним полисом «Защита 360°» можно защитить ключевые активы бизнеса: имущество, финансы, сотрудников и гражданскую ответственность. В каждом из этих блоков предприниматель может установить необходимый размер страхового покрытия, а также подключить дополнительные опции. Самыми частыми страховыми случаями за последний год были временная нетрудоспособность сотрудников (61% владельцев полисов сообщили о страховых рисках по данному пункту) и приостановка деятельности из-за различных происшествий (10%).

- Цифровизация и новые технологии. Как они помогают предпринимателям, особенно тем, которые работают не в IT-сфере?

- Автоматизация и цифровизация процессов - один из главных приоритетов банка, поскольку они помогают существенно улучшить клиентский сервис. Мы, как и государство, движемся по модели упрощения в использовании предлагаемых продуктов. У нас появилась АУСН – это новая система налогообложения для предпринимателей, которая дает возможность автоматически делиться данными с налоговой, получать вычет и платить налоги. Еще один пример диджитализации - наша дочерняя компания позволяет клиентам легко выходить на маркетплейс и иметь единый кабинет для трех маркетплейсов, сильно сокращая время. Есть отраслевое решение для транспорта: если у вас несколько автомобилей, оно позволяет водителю в режиме онлайн получать заказы через ваше мобильное приложение, делать отметку, когда он загрузился. Вы видите его маршрут, расход топлива, все расходы по машине. Я считаю, что такие цифровые решения помогают предпринимателям уйти от тетрадок, Excel и других решений, которые активно применяются, и сосредоточить все в одном окне. Все сервисы доступны в приложении СберБизнес. Оно является единой точкой входа, предпринимателям не нужно хранить множество паролей и логинов и платить за большое количество различных приложений. В дополнение к перечисленным возможностям предприниматели могут оформить электронную подпись от ФНС, доверенность на сотрудников, владельцы ресторанов - подключить СберЧаевые и многое другое.

- Если предпринимателю понадобятся деньги для развития? По каким ставкам и на каких условиях он может их взять?

- Сегодня любой клиент может оформить заявку на кредит в СберБизнес в режиме 24/7 без посещения офиса. Решение по 70% заявок принимается за 3 минуты. По этой технологии с начала года выданы кредиты на сумму 60 млрд рублей. Мы разработали сервис «Кредитный потенциал» для малого бизнеса. С его помощью любой предприниматель, даже не являющийся клиентом банка, может всего за несколько минут узнать свой максимальный персональный лимит и другие условия беззалогового и залогового кредитования на различные бизнес-цели. Сервис помогает корпоративным клиентам планировать развитие бизнеса.

Еще один полезный для небольших компаний инструмент, который помогает избежать кассовых разрывов, – это «Рассрочка для бизнеса». С помощью нее можно быстро и легко получать заемные средства на покупку товаров на крупных маркетплейсах. Рассрочка на покупки оформляется на срок 12 месяцев. При каждой оплате заказа первые 30 дней использовать деньги банка можно без процентов, далее —2,45% в месяц. Максимальный лимит в августе был увеличен с 1 до 3 млн рублей. В октябре Сбербанк зафиксировал двукратный рост в сервисе. Объем открытых лимитов превысил 6,5 млрд рублей.

Стоит отметить, что по госпрограммам достаточно низкие ставки, например, ставка по программе предоставления льготных кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям от 1 до 5 % (в соответствии с Постановление Правительства РФ 1528 от 29.12.2016), а по программе поддержки цифровизации МСП от 2,5% до 5% (программа предоставления льготных кредитов с целью поддержки проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики на основе внедрения цифровых технологий в соответствии с ПП РФ 1598 5.12.2019).

- По самозанятым. Это тоже очень большая история, их миллионы уже. Есть ли специальные сервисы для самозанятых? Какие возможности в этом плане предлагает Сбер?

- Количество самозанятых в стране уже около 6 миллионов, и эта цифра с каждым днем растет. Из них примерно 1,2 млн клиентов пользуются нашим решением, которое называется «Свое дело». Там автоматически формируются чеки, и происходит оплата налогов. Это сильно облегчает самозанятому работу. Помимо того, что это экономит время, это еще и возможность в принципе показать свой доход и воспользоваться кредитом. К примеру, раньше он, условно, просто фотографировал на свадьбах, получал деньги, а мы не понимали, что это за деньги, и у него был ограниченный доступ к заемным средствам. А сейчас он может взять и ипотеку, и потребительский кредит. Следующий шаг, который, на мой взгляд, всем нам предстоит сделать - убедить самозанятых, которые находятся на пике разрешенного дохода (2,4 млн рублей выручки в год), что дальше не страшно. Потому что пока массового перехода от самозанятых в индивидуальные предприниматели мы не видим.

- С 11 по 17 ноября проходит традиционная Зеленая неделя для бизнеса. Какие выгодные предложения смогут получить предприниматели?

- Это акция для корпоративных клиентов и самозанятых. Они смогут воспользоваться специальными предложениями и скидками на продукты Сбербанка и на сервисы партнеров. Из наиболее интересного: возможность «протестировать» расчетно-кассовое обслуживание в Сбере. При открытии расчетного счета новые клиенты получат скидку на 6 месяцев обслуживания (первый месяц за 1 рубль и еще пять месяцев со скидкой 50%). Акция действует в пакетах услуг «Набирая обороты», «Полным ходом», «Только для ИП». Кроме того, повышенный кешбэк 10% на все покупки по дебетовым бизнес-картам до конца года. Юридические лица смогут оформить депозит «Классический онлайн» с повышенной ставкой при размещении средств на сумму до 100 млн рублей на срок от 31 дня и выше. А самозанятые смогут получить скидку 55% на юридические консультации без анализа документов по некоторым тематикам и скидку 25% на годовые подписки от СберПраво с круглосуточной поддержкой юристов.

КСТАТИ

Скидки и специальные условия на свои продукты предлагают как компании группы Сбера, так и партнеры. Среди участников «Зеленой недели»: СберЛизинг, СберМаркет, Эвотор, СберЗдоровье. СберСтрахование, Правокард и другие.