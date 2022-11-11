Десантники отвлекали огонь противника на себя: как Россия отводила войска от Херсона на левый берег Днепра

Вид на Антоновский мост с левого берега Днепра. Фото: Александр КОЦ

Первый взрыв, от которого задрожали окна, раздался в четверг около десяти вечера. Потушив свет, выскочили во двор. От горизонта поднимается горящая точка, пролетает над нами и резко уходит вниз, в сторону Антоновского моста. Яркая вспышка, за ней – оглушительный раскат. Снова горящая точка в небе, и снова взрыв в 3 километрах от нас.

- По переправе долбят, - отмечает коллега.

- Похоже, вывод заканчивается.

Россия выводила арьергард своих войск. Конечно, Всю группировку за один день вывести невозможно. И отвод войск по ночам шел уже несколько дней. Технику вывозили паромами, пехота шла пешком через Антоновский мост. На позициях оставались десантники, которые, фактически, прикрывали этот вынужденный маневр. Они отвлекали огонь противника на себя, чтобы основная часть расквартированных на правом берегу Днепра войск скрытно переместилась на восточную сторону реки.

В ночь на пятницу пришло время выхода и этого арьергарда. И тут в украинском командовании, похоже, о чем-то начали догадываться. К трем часам ночи я перестал вздрагивать от постоянных взрывов в районе Антоновского моста. В отличие от деревянного дома, который ходил ходуном. К переправе с нескольких сторон летели ракеты, часть которых перехватывали наши системы ПВО. Это было слышно по характерным звукам.

В пять утра мощнейшая детонация буквально сбросила меня с кровати. А вторая подкинула на ноги. «Либо плотину взорвали, либо мост», - промелькнула первая мысль.

За недели обстрелов в Антоновский мост попали более сотни американских ракет. Фото: Александр КОЦ

С рассветом отправляюсь к переправе, ожидая увидеть там лунный пейзаж и остовы сгоревших машин. Привычной дорогой подъезжаю к месту высадки паромов. Их уже нет. Видно, что здесь войска выходили тремя путями. Тяжелая техника – на паромах, грузовики – по понтонной переправе, сооруженной под мостом из барж. В какой-то момент она была разбита попаданиями «Хаймарсов», на одной из них застыл КамАЗ. Колесная бронетехника шла по самому Антоновскому мосту.

Взрыв уничтожил пару пролетов Антоновского моста. Фото: Александр КОЦ

По понтонной переправе через Днепр переправлялись военные грузовики. Фото: Александр КОЦ

Я иду по нему вдоль разбросанных противотанковых мин. То место, в которое за несколько месяцев попали более 140 американских ракет стоимостью по $1,5 миллиона каждая, российские военные накрыли тяжелыми железными листами, по которым и смогли проехать поврежденную часть. Еще метров через двести мост обрывается. Впереди - нет двух пролетов, за которыми уже виден правый берег. Не по себе, но противник, похоже, сюда еще не дошел.

Понтонная переправа была разбита попаданиями «Хаймарсов», на одной из них так и застыл КамАЗ. Фото: Александр КОЦ

Сверху я не нашел ни одного следа сгоревших машин. А значит, на этом участке вывод войск обошелся без потерь.

Часть подразделений с переправы отправилась на восстановление боеготовности, остальные уже заняли свои позиции на новых рубежах обороны.

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