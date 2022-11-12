Встаешь по будильнику – иммунитет под угрозой: какая связь между сном и защитой от вирусов

Медики из Ливерпульского университета доказали: некачественный сон чреват острыми респираторными заболеваниями, от банальной простуды до гриппа и коронавируса. Фото: Евгения ГУСЕВА

Медики из Ливерпульского университета доказали: некачественный сон чреват острыми респираторными заболеваниями, от банальной простуды до гриппа и коронавируса. А люди-совы значительно чаще страдают от диабета, болезней сердца и сосудов. Так ли это? Говорим с руководителем центра медицины сна МГУ им. М.В. Ломоносова Александром Калинкиным.

Все так, говорит Александр Калинкин, но с одной оговоркой. Недостаток сна не сам по себе приводит к заболеваниям – плохой сон нарушает работу иммунной системы. И уже от этого риск заболеть ОРЗ или гриппом повышается.

В 2015 году провели эксперимент, в нем участвовала группа молодых, абсолютно здоровых людей в возрасте 17-18 лет. У половины из них сон сократили в два раза. Затем участникам эксперимента капали в нос суспензию риновируса, вызывающего обычную простуду. И оказалось, риск заболеть у тех, кто спал меньше, вырос на 250 процентов. Так что, говорит Александр Калинкин, сон и иммунитеты – синонимы.

Почему так, науке до конца не известно. Есть гипотеза: при нарушении сна происходит снижение уровня орексина. Орексин – это пептид, который вырабатывается в гипоталамусе. Одна из его главных функций - поддерживать человека в состоянии активного бодрствования. Орексин вырабатывается всего несколькими тысячами нейронов, но при этом обеспечивает мощнейшую активацию практически всех структур головного мозга.

При недостатке сна может нарушаться барьерная функция в желудочно-кишечном тракте. В результате различные инфекции или метаболиты начнут попадать в кровь, хотя обычно они задерживаются. Также возможны нарушения в функционировании гематоэнцефалическиго барьера, который защищает мозг от токсичных веществ.

Кстати, этот факт открыла российский профессор Мария Манасеина. В конце XIX века она опубликовала книгу «Сон как треть жизни человека, или физиология, патология, гигиена и психология сна». И описала эксперимент: животных лишали сна, через неделю они погибали от того, что бактерии из желудочно-кишечного тракта проникали в кровь и вызывавали сильнейший сепсис. Обычно барьерная функция препятствует этому проникновению, но тут из-за недостатка сна она нарушалась.

Ученые, говорит Александр Калинкин, обратили внимание и на другой механизм. Существует ген немури, названный так от японского слова «сон». У этого гена две функции. Он обеспечивает медленноволновой сон – самый здоровый, но также контролирует и функцию иммунного ответа. Получается, недостаток сна может приводить и к сбоям на генетическом уровне.

«Механизм взаимосвязи сна и иммунитета очень сложен, и изучен далеко не полностью. И то, что мы сейчас знаем лишь верхушка айсберга. Наверняка, есть и совсем иные механизмы взаимодействия сна и иммунной системы, изучать которые потребуется еще не одно десятилетие», – говорит Александр Калинкин.

Огромное значение имеет не только продолжительность сна (7-9 часов для взрослого человека), но и его качество. Длинный сон – не значит здоровый.

- Я это часто наблюдаю у пациентов с апноэ сна, а также с сильным храпом и сном с ярко выраженной гипоксией, то есть нехваткой кислорода и повышением уровня углекислого газа. Важно помнить: если человек постоянно встает по будильнику, то он точно не досыпает, - говорит доктор.

Если будильник необходим, пусть он будет не звуковым, а световым, имитирующим восход солнца. Такой будильник обеспечивает состояние бодрости в течение всего дня. Ложиться спать лучше всего в интервале от 10 до 11 вечера, вставать пораньше.

А что насчет диабета и болезней сердца? Неужели совы подвержены этим недугам больше? Не исключено, говорит Александр Калинкин. Дело в том, что у людей-сов медленнее происходят процессы метаболизма. Наши биологические часы привязаны к циркадианным ритмам (смена дня и ночи). Выработка многих гормонов также имеет циркадианную ритмичность. Если человек ложится позже, то он и ест позже, а это приводит к нарушению метаболизма. Потому-то у людей-сов чаще бывает диабет, ожирение.

А вот у людей-жаворонков активнее вырабатывается соматотропный гормон. Его называют гормоном роста – это волшебное средство запускает процессы синтеза белков, способствующих обновлению кожи, росту мышц, укреплению костей, усилению внутренних органов.