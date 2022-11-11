Глава МЧС передал Орден Мужества семье погибшего в Донбассе майора Максимчука Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Майор Максимчук награжден посмертно - за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях на территории Донецкой Народной Республики.

Указ о награждении подписан Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

- Работа сотрудников МЧС России всегда сопряжена с риском и действиями на пределе человеческих возможностей, - сказал в пятницу, 11 ноября, глава министерства, генерал - лейтенант Александр Куренков, передавая высокую награду родителям Дениса Максимчука. - Ваш сын – настоящий Герой, образец достойного служения Родине. Он работал на защите мирных жителей, уверенно отстаивал государственные интересы страны, и имя Дениса Максимчука навечно вписано в историю. Мы будем помнить и чтить его память.

Как сообщили «Комсомольской Правде» в пресс-службе МЧС, Денис Максимчук был ответственным и грамотным специалистом. После окончания Академии гражданской защиты, служил в пиротехническом подразделении Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», занимался разминированием территорий в Московской области. (Речь - о минах, оставшихся после Великой Отечественной. - А.Г.)

«Неоднократно принимал участие в гуманитарных и спасательных операциях, в том числе на территории Нагорного Карабаха, - читаем в биографии мужественного офицера. - Работая в Национальном центре управления в кризисных ситуациях, координировал работу по экстренному реагированию на нештатные ситуации».