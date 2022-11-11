Благодаря «Московскому долголетию» старшее поколение обретает новые стимулы в жизни и настоящих друзей

Проект «Московское долголетие» создан в 2018 году. За пять лет он кардинально изменил судьбы тысяч москвичей: в столице сложилось сообщество творческих и продвинутых пенсионеров, которые живут активной жизнью, заряжают окружающих своей энергией и оптимизмом.

Вся городская инфраструктура стала открыта для москвичей «серебряного» возраста, давая старшим неограниченные возможности для самореализации. В рамках проекта для жителей города открыты более 30 направлений активностей в каждом районе, на занятиях с ними работают свыше 6,5 тысяч профессиональных преподавателей. Проект доказал, что в жизни всегда есть место спорту, образованию и творчеству.

«Комсомольская правда» представила самых ярких героев проекта «Московское долголетие» и рассказала, какие интересные занятия доступны для старшего поколения в столице.