У России отобрали экономический «Оскар»: США лишили нашу страну статуса рыночной экономики

Вслед за решением Минпромторга США российский бюджет лишится части доходов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Министерство торговли США лишило Россию статуса «рыночной экономики». По мнению американских чиновников, российские власти активно влияют на ценообразование и конкуренцию, вмешиваясь в рыночные процессы. А это в итоге влияет на цены российских товаров – таким образом, налицо недобросовестная конкуренция. Опираясь на решение своего Минторга, американские власти теперь вправе изменить антидемпинговые пошлины на российский экспорт, усилить таможенные барьеры и т.п. Основную долю нашего экспорта в Штаты составляют лес и древесина, металлы (алюминий, титан), обогащенный уран.

По данным Министерства торговли США, с января по июль 2022 года российский экспорт в США составил более 11 млрд долларов, а импортировала Россия заокеанских товаров на сумму всего в 1,3 млрд долларов – сказались американские санкции. В прошлом году наш экспорт и импорт находились примерно на одном уровне - 16,9 и 17,5 млрд долларов соответственно. Однако товарооборот между странами, по данным New York Times, упал после 24 февраля на 35% - как раз за счет падения американского импорта в Россию (более 80%). Теперь наши поставки превышают закупки в 9 раз, и как торговый партнер Россия находится в более уязвимом положении.

Решение Минпромторга США может сделать отношения американских компаний с российскими поставщиками невыгодными, и им придется искать, если это вообще возможно, других партнеров. Наш бизнес, таким образом, недополучит прибыль, а российский бюджет лишится части доходов.

Страной с рыночной экономикой американцы признали Россию еще в 2002 году, предоставив ей статус особого благоприятствования в торговле. Впрочем, далеко не все крупные экономические партнеры признаны американцами странами с рыночной экономикой. Китай, например, такой страной так и не стал.

Страной с рыночной экономикой американцы признали Россию еще в 2002 году, предоставив ей статус особого благоприятствования в торговле. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Решение США наносит ущерб репутации, но некритично для России

- Серьезных последствий для российской экономики решение Минторга США иметь не будет, - считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ «Высшая школа экономики» Георгий Остапкович. - Но может быть осложнено положение наших экспортеров, кроме того, это подействует репутационно. Проблема вот в чем. Минторг США традиционно рейтингует страны по статусу наличия рыночной экономики. Тем странам, которые признаны странами со свободным рынком, США предоставляют режим наибольшего благоприятствования и не ставят заградительных барьеров для их товаров. Но касается это исключительно торговли с США. А международный статус национальной экономики – это прерогатива Всемирной торговой организации (ВТО). И в этом смысле для России ничего не изменилось. Поэтому в 2002-м году, когда США присвоили России статус страны с рыночной экономикой, это было как вручение премии «Оскар» для кинематографистов. «Оскар» ведь тоже чисто американская премия, но ее получение – это престижно.

20 лет назад решение США в отношении России признать ее экономику рыночной стало признанием результатов работы российского правительства в 1990-е годы, когда шло выстраивание рыночной модели экономики. Вот Китай, например, такого статуса не имеет, а Россия имела. Однако это совсем не мешает Китаю развиваться и торговать со всеми странами, в том числе, с США.

А у нас торговля с США незначительная. Главные наши торговые партнеры – страны, которые приобретают у России энергоносители, США к ним не относится. Но, конечно, это решение американцев может влиять и на других. Кто-то может потребовать пересмотра цен на какие-то товары, ссылаясь на то, что цены на российские товары во многом формируются не рынком, а государством. Это, действительно, так, но не дело США определять это за всех.

- По вашему мнению, российская экономика, действительно, так серьезно зависит от государства?

- Это не мое мнение, а данные российской ФАС. Наша федеральная антимонопольная служба еще в 2019 году делала расчеты, согласно которым доля государства составляет более половины экономики РФ, что затрудняет развитие конкуренции. Порядка 70% добавленной стоимости в России создается, по данным антимонопольщиков, государственными организациями или аффилированными с государством компаниями. В развитых экономиках этот показатель составляет 25-30%, а 70% - это частный бизнес. Кроме того, сейчас все активнее звучит риторика о необходимости огосударствления экономики – возможно, это также повлияло на решение Минторга США.