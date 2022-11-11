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Экономика11 ноября 2022 16:34

У России отобрали экономический «Оскар»: США лишили нашу страну статуса рыночной экономики

Эксперт Остапкович оценил последствия решения США лишить Россию статуса рыночной экономики
Владимир МАЗЕНКО
Владимир МАЗЕНКО
Вслед за решением Минпромторга США российский бюджет лишится части доходов.

Вслед за решением Минпромторга США российский бюджет лишится части доходов.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Министерство торговли США лишило Россию статуса «рыночной экономики». По мнению американских чиновников, российские власти активно влияют на ценообразование и конкуренцию, вмешиваясь в рыночные процессы. А это в итоге влияет на цены российских товаров – таким образом, налицо недобросовестная конкуренция. Опираясь на решение своего Минторга, американские власти теперь вправе изменить антидемпинговые пошлины на российский экспорт, усилить таможенные барьеры и т.п. Основную долю нашего экспорта в Штаты составляют лес и древесина, металлы (алюминий, титан), обогащенный уран.

По данным Министерства торговли США, с января по июль 2022 года российский экспорт в США составил более 11 млрд долларов, а импортировала Россия заокеанских товаров на сумму всего в 1,3 млрд долларов – сказались американские санкции. В прошлом году наш экспорт и импорт находились примерно на одном уровне - 16,9 и 17,5 млрд долларов соответственно. Однако товарооборот между странами, по данным New York Times, упал после 24 февраля на 35% - как раз за счет падения американского импорта в Россию (более 80%). Теперь наши поставки превышают закупки в 9 раз, и как торговый партнер Россия находится в более уязвимом положении.

Решение Минпромторга США может сделать отношения американских компаний с российскими поставщиками невыгодными, и им придется искать, если это вообще возможно, других партнеров. Наш бизнес, таким образом, недополучит прибыль, а российский бюджет лишится части доходов.

Страной с рыночной экономикой американцы признали Россию еще в 2002 году, предоставив ей статус особого благоприятствования в торговле. Впрочем, далеко не все крупные экономические партнеры признаны американцами странами с рыночной экономикой. Китай, например, такой страной так и не стал.

Страной с рыночной экономикой американцы признали Россию еще в 2002 году, предоставив ей статус особого благоприятствования в торговле.

Страной с рыночной экономикой американцы признали Россию еще в 2002 году, предоставив ей статус особого благоприятствования в торговле.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Решение США наносит ущерб репутации, но некритично для России

- Серьезных последствий для российской экономики решение Минторга США иметь не будет, - считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ «Высшая школа экономики» Георгий Остапкович. - Но может быть осложнено положение наших экспортеров, кроме того, это подействует репутационно. Проблема вот в чем. Минторг США традиционно рейтингует страны по статусу наличия рыночной экономики. Тем странам, которые признаны странами со свободным рынком, США предоставляют режим наибольшего благоприятствования и не ставят заградительных барьеров для их товаров. Но касается это исключительно торговли с США. А международный статус национальной экономики – это прерогатива Всемирной торговой организации (ВТО). И в этом смысле для России ничего не изменилось. Поэтому в 2002-м году, когда США присвоили России статус страны с рыночной экономикой, это было как вручение премии «Оскар» для кинематографистов. «Оскар» ведь тоже чисто американская премия, но ее получение – это престижно.

20 лет назад решение США в отношении России признать ее экономику рыночной стало признанием результатов работы российского правительства в 1990-е годы, когда шло выстраивание рыночной модели экономики. Вот Китай, например, такого статуса не имеет, а Россия имела. Однако это совсем не мешает Китаю развиваться и торговать со всеми странами, в том числе, с США.

А у нас торговля с США незначительная. Главные наши торговые партнеры – страны, которые приобретают у России энергоносители, США к ним не относится. Но, конечно, это решение американцев может влиять и на других. Кто-то может потребовать пересмотра цен на какие-то товары, ссылаясь на то, что цены на российские товары во многом формируются не рынком, а государством. Это, действительно, так, но не дело США определять это за всех.

- По вашему мнению, российская экономика, действительно, так серьезно зависит от государства?

- Это не мое мнение, а данные российской ФАС. Наша федеральная антимонопольная служба еще в 2019 году делала расчеты, согласно которым доля государства составляет более половины экономики РФ, что затрудняет развитие конкуренции. Порядка 70% добавленной стоимости в России создается, по данным антимонопольщиков, государственными организациями или аффилированными с государством компаниями. В развитых экономиках этот показатель составляет 25-30%, а 70% - это частный бизнес. Кроме того, сейчас все активнее звучит риторика о необходимости огосударствления экономики – возможно, это также повлияло на решение Минторга США.

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