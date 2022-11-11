Герой спецоперации «Z» майор Журавлев четыре часа сдерживал атаки врага

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Вся земля не стоит даже одной капли бесполезно пролитой крови», - предупреждал генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам напоминал: «Дисциплина — мать победы».

ДЕРЖАЛ СВЯЗЬ В БОЮ И СОХРАНИЛ ЛЮДЕЙ

Майор Руслан САБИРОВ

«Майор Руслан Сабиров выполнял боевую задачу по обеспечению связью российских подразделений, обеспечивающих оборону рубежа на одном из танкоопасных направлений. Противник, стремясь восстановить контроль над утраченными территориями, атаковал позиции российских войск. В результате минометного обстрела со стороны противника был поврежден пункт управления батальона связи, в результате чего часть техники связи получила повреждения и вышла из строя. Командир батальона связи получил тяжелое ранение и не смог продолжить руководить подразделением. Командование личным составом принял на себя майор Руслан Сабиров, в кратчайшие сроки организовав восстановление связи между подразделениями, удерживающими оборону. Благодаря умелым и решительным действиям, а также профессиональным практическим навыкам майора Сабирова, несмотря на продолжающийся обстрел, в кратчайшие сроки в группировке была восстановлена связь, что позволило обеспечить устойчивое управление подразделениями в обороне и отразить атаку противника. При этом потерь среди подчиненных Руслана допущено не было».

НАНЕС НЕВОСПОЛНИМЫЙ УРОН ДИВЕРСАНТАМ

Сержант Роман ПОЛУЮХТА

«Отделение российских военнослужащих под командованием сержанта Романа Полуюхты выполняло задачу в составе батальонной тактической группы по вытеснению противника с занимаемых позиций. Продвигаясь по заданному маршруту, сержант Полуюхта заметил группу националистов, готовивших засаду. Оценив обстановку, Роман доложил старшему колонны об обнаруженных вооруженных боевиках. Было принято решение дать бой врагу. Роман Полуюхта одним из первых вступил в бой и, действуя на передовом рубеже атаки вместе со своими подчиненными, нанес существенный урон боевикам. Понеся невосполнимые потери, украинские националисты бежали с поля боя. Благодаря грамотным действиям сержанта Полутюха и слаженности его подчиненных боевая задача по уничтожению врага и оборудованных им укреплений была выполнена без потерь со стороны наших военнослужащих».

ЧЕТЫРЕ ЧАСА СДЕРЖИВАЛ АТАКИ ВРАГА

Майор Андрей ЖУРАВЛЕВ

«Командир роты майор Андрей Журавлев выполнял задачи по обороне одного из населенных пунктов, освобожденного от украинских националистов. Противник, сконцентрировав большое количество живой силы и техники на направлении, охраняемом подразделением Андрея Журавлева, предпринял попытку прорыва обороны. Вступив в бой с националистами, российские военнослужащие под командованием майора Журавлева в течение 4-х часов сдерживали наступление превосходящих числом боевиков. Действуя на передовом рубеже, Андрей Журавлев вместе со своими подчиненными, рискуя жизнью, отразили несколько атак боевиков. В ходе боев с противником ротой майора Журавлева было уничтожено 5 БМП и большое количество живой силы. Украинские националисты, понеся существенные потери, отступили. Один националист, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, сдался в плен. Благодаря грамотным и слаженным действиям майора Журавлева и его подчиненных рубеж обороны был удержан».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Вечер-посвящение Героям России «Наши маяки» прошел в пятницу в Центральном академическом театре Российской Армии. Зрителями концерта стали родственники участников спецоперации и призванных в рамках частичной мобилизации граждан.

Зрителями концерта стали родственники военнослужащих – участников специальной военной операции, а также граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Для них выступили народная артистка СССР Людмила Чурсина, народный артист России Валерий Абрамов, заслуженные артисты России Алиса Богарт, Александр Топчий, артистка Театра Армии автор и исполнительница песен, заслуженная артистка Чеченской республики Анна Осипова – певица Юта», - сообщили в ведомстве. Артисты исполнили «Синий платочек», «Темная ночь», «Родина», «Za жизнь», «Струна» и многие другие. После концерта гости театра приняли участие в дружеском чаепитии. Ведущими вечера стали народные артисты России Ольга Богданова и Артем Каминский.

Главная идея вечера – связь времен и поколений: так стихотворения поэтов-фронтовиков Великой Отечественной войны Константина Симонова и Семена Гудзенко прозвучали наряду с произведениями современных поэтов Донбасса Елизаветы Хаплановой, Дмитрия Мельникова и других.