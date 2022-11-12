Последние новости о ситуации вокруг Украины на 12 ноября 2022 года: Откуда у Зеленского морская нужда и что поляки потребуют от украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Зеленский собирает деньги на флот дронов

Шестой президент незалежной объявил в своем Telegram-канале о сборе средств «на первый в мире украинский флот морских дронов». Претендент на Оскар заявил: «Дроны должны защитить акватории наших морей и мирные города от российских ракет, которые запускают с кораблей. Морские дроны также помогут разблокировать коридор для гражданских судов, везущих зерно для всего мира». Лидер самостийной выразил уверенность, что «миллионы людей поддержат» этот сбор. Про какие «акватории морей» бредит этот человек? И про какие «миллионы» сочувствующих? Доктора в студию!

Россия открыта к диалогу с Украиной

Сергей Рябков, замглавы МИД РФ, заявил, что наша страна открыта к диалогу по Украине без предварительных условий. По мнению Рябкова, незалежная сама «прервала диалог, который двигался вперед». Ранее глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс сообщал, что в Вашингтоне ждут от Москвы сигналов к серьезным переговорам по судьбе самостийной. Ну а пан Зеленский сообщил, что Киев готов к переговорам с Москвой лишь при выполнении ряда условий со стороны России, включая возврат территорий, возмещение ущерба и гарантии, в том числе исключение повторения боевых действий на территории Украины. Нет, все-таки зря волшебнику изумрудного города не вызвали неотложку.

Королева американских пособий

Журналистка Кэндис Оуэнс на канале Fox News, назвала украинского лидера «королевой американских пособий».

Оуэнс призвала Штаты следить за тем, в какие черные дыры незалежной утекают миллиарды, потому что «потрясающие сотрудники» американской налоговой службы почему-то не смотрят за деньгами с нужным вниманикем. Но есть мнение, что кому надо – следят очень пристально, и квитанции в коробку из-под жвачек собирают где-то на Манхэттене.

Орбан объединился с Эрдоганом по вопросу Украины

Виктор Орбан, премьер Венгрии и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Организации тюркских государств в Самарканде почти хором высказались за достижение скорейшего перемирия и начало переговоров между Москвой и Киевом. По словам пресс-секретаря венгерского премьера Берталана Хаваши, лидеры двух стран согласились, что прекращение огня, мир и переговоры необходимы на Украине как можно скорее. Ранее премьер-министры Венгрии и Грузии Орбан и Гарибашвили в Будапеште на совместной пресс-конференции призвали к скорейшему завершению военных действий в незалежной. А вы в Киев по секретному телефону звонить не пробовали?

В ЛНР нашли тайник террористов

В одном из районов Луганской Народной Республики офицеры спецслужбы обнаружили тайник с боеприпасами украинских диверсантов. Там хранилось оружие для проведения терактов в северных районах республики. Из тайника силовики изъяли 43 выстрела для гранатометов РПГ-7, пороховые заряды и боеприпасы различного калибра, 61 взрыватель для противотанковых мин. Ну почему селюкам там упорно хочется что-нибудь взорвать, они же больше по части заготовки сала?

В Крыму осудили украинского засланца

В столице Крыма Киевский райсуд приговорил к 6 годам колонии строгого режима гражданина Украины Айдера Умерова. Он засветился в незаконном вооруженном формировании «Батальон имени Номана Челебиджихана» (признан в России террористической организацией). Умеров в 2016-м, находясь на территории Украины, добровольно вступил в ряды незаконного вооруженного формирования. В нацбатальоне занимался вопросами матобеспечения, а также нес службу в вооруженной охране. Думал, что никто не заметит, но у Москвы длинные руки – вот и отъехал на шесть лет.

Поляки требуют от украинцев осудить Бандеру

Марек Троян, обозреватель портала Kresy, сообщил, что в cейме Польши рассмотрят законопроект, требующий от проживающих в республике украинцев осудить Украинскую Повстанческую Армию* (УПА*) и Организацию украинских националистов* (ОУН*), (*запрещенные в России). Троян утверждает: «Представители «Конфедерации Польской Короны», партии депутата Гжегожа Брауна, и ее молодежное отделение представили законопроект декларации лояльности Республике Польше, также называемый антибандеровским законом, для жителей Украины в Польше». Про данному проекту украинцы должны осудить деятельность оуновцев такими словами: «Я осуждаю террористическую и незаконную деятельность так называемой Украинской военной организации* и так называемой Организации украинских националистов* на территории Польской Республики. Я обязуюсь распространять информацию о преступлениях бандеровцев среди мирного населения после моего возвращения на Украину с целью укрепления польско-украинских отношений в духе дружбы и уважения». А кланяться в пояс и крест целовать они по проекту не должны?

В Херсонской и Запорожской областях назначены прокуроры

Генпрокурор РФ Игорь Краснов назначил исполняющих обязанности прокуроров Херсонской и Запорожской областей. В надзорном ведомстве сообщили, что исполняющим обязанности прокурора Запорожской области стал старший советник юстиции Кирилл Осипчук, и.о. его первого заместителя - старший советник юстиции Дмитрий Загоруйко. В Херсонской области представлены и.о. прокурора старший советник юстиции Андрей Петров, и.о. первого заместителя прокурора старший советник юстиции Павел Зернов. В ноябре Краснов своими приказами образовал прокуратуры ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в системе прокуратуры России. Теперь не будет такого: закон – степь, суслик – прокурор.

Переход на левый берег Днепра завершен

На левый берег Днепра с правобережья Херсонской области выведено более 30 тысяч российских военнослужащих и более 5 тысяч единиц военной техники. Как сообщили в Минобороны РФ, на левобережье эвакуирована даже техника, требующая ремонта и восстановления. Потерь личного состава при совершении этого маневра нет. По украинским частям, пытавшимся атаковать переправляющиеся войска, велся плотный огонь. Ну а дальше надо читать классиков…