Сергей Лазарев и Николай Басков объявили победителя телешоу «Ну-ка, все вместе!»

Победительница телешоу «Ну-ка, все вместе!» Варвара Убель с ведущим проекта Николаем Басковым и главой жюри Сергеем Лазаревым. Фото — канал «Россия»

Состоялся финал телешоу «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия». Вокалисты соревновались всю осень, а в финал вышли самые сильные участники. Оценивала их выступления сотня жюри, которую возглавляет певец Сергей Лазарев.

Приз в вокальном проекте приличный: помимо кубка шоу, победитель получает один миллион рублей, ротацию собственного сингла в эфире одной из музыкальных радиостанций. В четвертом сезоне «Ну-ка, все вместе!» победительницей и обладательницей главного приза стала 21-летняя Варвара Убель. Убель старалась не нервничать и шутила: «В полуфинале моя последняя нервная клетка уже покинула чат...» Варвара смогла верно расставить акценты: «Моя сильная сторона в том, как я исполняю джазовую музыку и в артистизме, в музыкальности». Все это Убель продемонстрировала – так и стала лучшей. Варвара правильно настроилась на финал – не думала о соревновании, а просто пела и слушала живой концерт от других участников.

Сергей Лазарев высоко оценил вокальные данные Варвары. Кстати, платье на выступление девушке сшила мама. Фото — канал «Россия»

Варвара очень искренняя, доброжелательная: «Думаю, что мысли о победе только помешали бы мне классно выступить. Уверена: победителем мог стать каждый из финалистов, это лишь вопрос стечения обстоятельств и фортуны».

Убель могла вылететь из передачи: в полуфинале она не вошла в тройку лидеров. Сергей Лазарев тогда был возмущен низкими оценками Убель: «Это было классно спето, чисто и с артистизмом. Чего не хватает вам?» Однако ведущий Николай Басков устроил батл между 4-м и 5-м местом за дополнительное место в финале. В итоге они спели так хорошо, что в финал взяли и Варвару Убель и семью Боджгуа.

И Варвара Убель не подкачала – девушка из Новосибирска стала победительницей четвертого сезона популярного телешоу. Глава жюри Сергей Лазарев эмоций не сдерживал: «Это был самый сильный сезон!» Сейчас Варвара Убель живет в Санкт-Петербурге, занимается сольной карьерой, а также выступает с родным братом в дуэте UBEL – в ноябре у них концерт в Москве и презентация дебютного альбома.