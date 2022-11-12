Внучку Софии Ротару затравили за русский язык

Внучка Ротару София живет в США. Фото: соцсети.

Внучка Софии Ротару переехала в США, где она остается уже достаточно продолжительное время. 21-летняя София, получившая имя в честь бабушки, ранее жила в Лондоне. Там девушка училась и работала моделью. В соцсетях София несколько лет подряд общалась исключительно на английском. Но в последнее время вдруг перешла на русский. Это очень не нравится ее украинским подписчикам: в соцсетях девушку критикуют за использование русского языка.

Обосновавшись в США, Соня начала давать в своем блоге советы, как быстро выучить иностранный язык. По ее словам, нужно постоянно практиковаться и смотреть мультфильмы в оригинале.

«Начните с ежедневной практики. Запишитесь на групповые уроки. Каждый день смотрите мультфильмы на языке, который хотите выучить», - посоветовала София Евдокименко.

Советы внучки Ротару на русском буквально взбесили ее украинских фолловеров. В комментариях они требуют оштрафовать Соню за использование русского языка.

София Евдокименко — дочь сына артистки, 50-летнего Руслана. В семье наследника Софии Ротару двое детей: кроме дочери, есть и сын Анатолий, которому сейчас 27 лет. Молодой человек работает фотографом.

София не только снимется в фотосессиях, но и пытается вслед за бабушкой начать карьеру певицы. В США она записывает собственные треки. За океан Соня переехала вместе с возлюбленным. Жених внучки Ротару - IT-бизнесмен Денис Жаданов, который входит в список Forbes.

Напомним, сама София Ротару долгое время после начала спецоперации России на Украине хранила молчание, так как всегда называла себя аполитичным человеком. Однако потом заявила, что поддерживать Россию не собирается.