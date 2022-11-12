Журналистское расследование повергло Джека Николсона в шок

Когда-то носивший лавры главного ловеласа Голливуда Джек Николсон сейчас не снимается Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский актер Джек Николсон известен благодаря фильмам «Сияние», «Бэтмен» и многим другим. Он был номинирован на премию «Оскар» рекордных 12 раз. Однако есть то, что скрывалось от него целых 40 лет.

В одном из интервью журналист спросил его: «Джек, ты знаешь, что твоя сестра – это твоя мать?». Николсон впал в ступор…

Джек вырос в окружении женщин и был безмерно этому счастлив. Его отец был алкоголиком и бросил семью. Но рядом всегда были мама Этель и сестра Джун.

Журналистское расследование выяснило, что биологической матерью актера на самом деле является Джун, родившая ребенка в 17-летнем возрасте.

Поиски доказательств были на время приостановлены, так как обе женщины уже давно умерли. Но тетя Николсона, Лорейн подтвердила гипотезу.

По ее словам, Джун хотела быть актрисой. Начав свою карьеру в стриптиз-клубе, девушка забеременела. И чтобы спасти дочь от позора, Этель объявила всем, что родила мальчика.

Семейная тайна была раскрыта только спустя 40 лет. «Я бы сказал, что это было довольно драматично, но это было не то, что я бы назвал травмирующим. В конце концов, к тому времени, когда я узнал, кто моя мама, я был довольно хорошо психологически сформирован», - так прокомментировал свалившееся на него открытие оскароносный актёр.

Имя настоящего отца Николсона так и осталось неизвестным. А сам Джек стал отцом пятерых детей, которые появились от него у четырех разных женщин. Причем в законном браке состоял только один раз и прожил в нем семь лет.

Когда-то носивший лавры главного ловеласа Голливуда сейчас Николсон не снимается и ведет тихую, размеренную жизнь в полном одиночестве.