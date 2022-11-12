В Палестине раскрыли тайну смерти Ясира Арафата

Ясир Арафат умер в парижском военном госпитале в 2004 году Фото: REUTERS

В этом году исполнилось 18 лет с момента кончины Ясира Арафата, первого председателя Палестинской национальной администрации, сооснователя Движения за национальное освобождение Палестины, который для одних является героем и борцом за свободу, а для других – злейшим врагом и террористом.

Ясир Арафат умер в парижском военном госпитале. В конце октября 2004 года политика доставили во Францию в связи с резким ухудшением здоровья. Вскоре он впал в кому, а 11 ноября 2004 года врачи приняли решение отключить 75-летнего Арафата от аппарата жизнеобеспечения.

Подозрение на отравление у французских докторов возникло сразу же. Однако никаких ядов в теле Арафата выявить не удалось. Не показало наличия токсинов и последующее вскрытие.

В то же время, разговоры о насильственной смерти политика не утихали, а в Палестине прямо называли заказчиков отравления – израильтян. В еврейском государстве любую причастность к смерти своего злейшего врага отрицали.

В 2009 году в Палестинской автономии было начато внутренне расследование причин смерти Арафата. Было опрошено большое количество свидетелей и рассмотрены различные версии.

В 2013 году Al Jazeera заявила, что после проведения исследования личных вещей политика швейцарские эксперты подтвердили теорию отравления и даже назвали отравляющее вещество – полоний.

В конце этого же года представители Федерального медико-биологического агентства России выдали свое заключение – смерть Арафата наступила в результате естественных причин.

Тем не менее, разговоры об отравлении видного деятеля освобождения Палестины не утихают по сей день, вот и сейчас в палестинских СМИ появилось заявление пресс-секретаря нынешнего президента Государства Палестины и преемника Ясира Арафата о том, что политик в свое время мог быть отравлен человеком, подававшим кофе или чай.