В США организаторов лотерей обвинили в системном расизме

В азартные игры и лотереи, согласно статданным, в США чаще всего играют темнокожие, не имеющие даже среднего образования Фото: REUTERS

В США состоялся розыгрыш лотереи Power Ball с самым большим в истории джекпотом, составившим $2,04 миллиарда. В преддверии этого розыгрыша у точек продаж билетов выстраивались огромные очереди.

Шансы на выигрыш составляли 1:292,2 миллиона.

Защитники гражданских прав цветных в США выступили организаторов лотереи в системном расизме, назвав также розыгрыши «формой финансового мошенничества».

По их заявлениям, в Америке чаще всего билеты различных лотерей покупают малоимущие, большую часть которых и составляют чернокожие и латиноамериканцы. И агрессивные рекламные кампании стараются убедить их в том, что выигрыш обеспечит им красивую жизнь, подталкивая бедняков тем самым к бессмысленным и непозволительным тратам.

Борцы за права черных также настаивают на том, что в процентном соотношении бедные тратят больше денег из своего бюджета, нежели группы населения с более высоким месячным доходом.

И действительно, в азартные игры и лотереи, согласно статданным, в США чаще всего играют темнокожие, не имеющие даже среднего образования.