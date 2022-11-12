Незадолго до диверсий в районе «Северных потоков» прошли два неопознанных судна

Масштабные утечки из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» были выявлены в конце сентября Фото: REUTERS

Компания по мониторингу спутниковых данных SpaceKnow подтвердила, что незадолго до диверсий, случившихся на газопроводах «Северных поток», в районе «Северного потока-2» находились суда с отключенными датчиками данных (транспондерами).

- У них были отключены трекеры, они пытались скрыть свое местоположение и общую информацию, - сообщил глава SpaceKnow Джерри Яворницки.

Представленные им спутниковые снимки подтверждают: два плавательных средства прошли в нескольких милях от того места, где чуть позже была зафиксирована мощная утечка газа из подводных труб.

Всего же был проведен мониторинг и анализ данных о 25-и судах – от грузовых до многоцелевых, проходивших в заданном квадрате незадолго до начала утечки газа, и только у двух идентификационные транспондеры были отключены.

Международное право обязывает владельцев крупных морских судов устанавливать на них транспондеры и использовать их.

Масштабные утечки из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» были выявлены 26 сентября.