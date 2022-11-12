Республиканцы разочарованы предварительными итогами промежуточных выборов в США

Подсчет голосов еще продолжается Фото: REUTERS

Уже подсчитанные голоса избирателей, сделавших свой выбор на прошедших в США 8 ноября так называемых промежуточных выборах в обе палаты Конгресса США, стали разочарованием для республиканцев. Предполагалось, что они одержат сокрушительную победу над демократами и займут большинство мест в Палате представителей и Сенате.

В Палате представителей республиканцам чуточку повезло: у них там сейчас на 10 мест больше, чем у партии действующего президента США. А вот в гонке за кресла сенаторов у республиканцев и демократов пока ничья – по 49 мест у каждой.

Но подсчет голосов еще продолжается, и судьбу простого большинства в Сенате решат 2 оставшихся кресла, судьбу которых избирательные комиссии еще не озвучили.

Красный – фирменный цвет Республиканской партии; США предрекали «красную революцию», но ее не случилось. Политологи считают, что причиной является Дональд Трамп, с которым сторонники республиканцев перестали ассоциировать партию; более того, они считают, что на предстоящих в 2024 году в США президентских выборах республиканцев Трамп представлять не должен. Рассматриваются несколько кандидатур, среди которых губернатор Флориды Рон Десантис и бывший постпред США при ООН Никки Хейли.