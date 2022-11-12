Алла Пугачева сделала новое лицо

Алла Пугачева выглядит моложе цифр в паспорте. Это результат неоднократных омоложений Фото: соцсети

Алла Пугачева в Израиле не пропускает выступления русских артистов. На днях 73-летняя Пугачева посетила в Тель-Авиве концерт певицы Zivert, до этого была на выступлении Земфиры, на антрепризных спектаклях. На выступления российских артистов за границей традиционно ходят русскоязычные местные жители. Они и обратили внимание как изменилась Алла Пугачева. «Опять помолодела!» - обсуждают в соцсетях. Коллеги певицы и известный пластический хирург рассказали KP.RU как преобразилась Пугачева.

Мы сравнили фотографии без ретуши и видео с Аллой Пугачевой за последний год, а также посмотрели их с опытном врачом. Выводы доктора совпали с мнением коллег Пугачевой, которые видели ее минувшим летом и осенью.

Пластический и реконструктивный хирург Иван Володченков объяснил kp.ru преображение Аллы Пугачевой.

Пластический и реконструктивный хирург Иван Володченков объяснил, как менялась певица. Отмечено, что Пугачева и ранее делала пластику Фото: Личный архив

- На летних фото обратим внимание сначала на глаза. Нижняя линия ресничного нижнего века слева на нормальном уровне, а справа опущена ниже этого уровня. Нижние веки асимметричны, также слева видны небольшие намеки на остаточные жировые грыжи, есть «завалы» по нижней границы орбиты. Заметны малярные мешки, они асимметричны - с правой стороны выражены больше. Если присмотреться, то можно увидеть, что носогубная складка несимметрична: это означает, что уже были варианты коррекции средней трети лица. Слева складка идет с небольшим переходом (так называемой ступенькой) – в этой зоне косметологи любят делать инъекции филеров, чтобы нивелировать складочку. А в результате после этих процедур в месте введения филлеров могут образоваться гелиомы – естественно это не онкологическое новообразование, а образованное препаратами филлеров.

- Надо учитывать следующий момент. После подтяжки средней трети лица (после первичной и вторичной пластик) всегда бывает избыточная отечность, поэтому результат можно увидеть примерно через полгода.

В начале этого лета на лице Аллы Пугачевой можно было заметить и асимметрию, и малярные мешки, и жировые грыжи Фото: соцсети

- Так на фотографиях октября и ноября мы видим на лице певицы уже совершенно иную картину. Нет выраженных малярных мешков; медиальные грыжи на левом нижнем веке не заметны; нет четкого ограничения нижнего века от скуловой зоны. Можно предположить, что в этой зоне ранее была проведена операция чек-лифтинг (чик-лифтинг) – это операция по подтяжке средней трети лица, когда проводят пластику век, устраняют мешки и бороздки в зоне скуловой кости (прим. Авт.). По-другому эту операцию еще называют расширенная нижняя блефаропластика. Нижняя линия века у звезды стала более-менее симметрична: как с правой, так и с левой стороны. И зрачок «лежит» на этой линии, что говорит именно о расширенной версии нижней блефаропластики, потому что классическая блефаропластика, как правило, ведет за собой незначительное понижение этой линии на 1 – 2 мм, в некоторых случаях на 3 мм. А у певицы эта линия поднялась вверх. Поэтому можно сказать и о проведении кантопексии – выравнивании латерального (наружного) угла глаза и справа, и слева околоскуловой области.

Также видим, что увеличился объем и за счет этого нивелировались возрастные изменения и асимметрия лица, которая была еще летом. Здесь можно предположить два варианта развития событий. Первый: провели процедуру липофилинга - введение собственного жира в те зоны, которые необходимо скорректировать, что неизбежно приводит к увеличению объемов в этих зонах. Второй: были произведены инъекции филеров. Эффект от двух этих процедур похожий.

В ноябре 2022 года на мероприятиях в Израиле многие, кто встречал певицу отметили — помолодела Фото: соцсети

Скорее всего, была еще и аппаратная косметология: один или два сеанса с целью подтяжки кожи и мягких тканей в средней зоне лица, может быть и нижнюю треть тоже сделали.

- Летом была заметна асимметрия по уголкам губ, которой теперь нет. Асимметрия могла возникнуть из-за неравномерного распределения филлеров в носогубной складке или что часто бывает из-за стоматологических манипуляций. К примеру, если шла реконструкция челюсти (особенно верхней), то стойкая асимметрия может наблюдаться в течении месяца. Скорее всего, что летние фото могли попасти на этот период времени.

После комментариев хирурга, а также разговоров с коллегами Аллы Пугачевой стало понятно, что она в очередной раз омолодилась. Можно предположить, что операцию по подтяжке средней трети лица (или расширенную нижнюю блефаропластику) певица сделала еще весной или в начале лета заграницей: полгода после вмешательства лицо остается отечным, поэтому первые результаты стали заметны осенью, а окончательно оценить можно будет еще позже. Кроме того, осенью в Москве Пугачева могла пройти сеансы аппаратной косметологии.