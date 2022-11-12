Ольга Бузова переехала в квартиру за 120 млн рублей

Ольга Бузова три года контролировала ремонт в квартире, которую купила в новостройке Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

36-летняя Ольга Бузова – невеста с приличным приданным. Недавно артистка купила дом в Сочи – жилье за 40 миллионов рублей с видом на горы Красной Поляны. На днях Ольга присматривала квартиру для отдыха за границей – в ОАЭ. Три года назад Бузова купила шикарную квартиру в Москве, и вот только сейчас переезжает в первое собственное жилье в столице.

Сегодня Ольга Бузова похвасталась: «У меня была первая ночь в моей квартире мечты. Горжусь собой!» Бузова опубликовала видео подтверждение из свежеотремонтированной квартиры в своем телеграм-канале.

Три года шел ремонт: стиль неоклассика (современная классика), в интерьере превалируют светлые тона, натуральные отделочные материалы. Площадь жилья 220 кв. м, в квартире только гардеробная занимает 30 кв. м. Ольга приобрела жилье в новостройке в элитном жилом комплексе на западе столицы, недалеко от МГУ. Стоимость квартиры без ремонта составляла 120 миллионов рублей. Сколько денег звезда потратила на ремонт – пока неизвестно, но очевидно, что немало.

Переезд переносился несколько раз: доделывали все мелочи. Бузова ответственно подошла и к ремонтным, отделочным работам, и к покупке мебели. Работала с профессионалами, но сама контролировала все процессы. Так во время съемок передачи «Звезды в Африке» Ольга подбирала светильники в ванную комнату: пересылала фотографии подругам – спрашивала какие лучше. И так по всем интерьерным деталям. Бузова рассказала нам: «Если бы я знала, что ремонт так сложно, то даже не начинала это все. Я бы просто искала квартиру сразу с ремонтом, который бы устроил меня…» Но теперь Ольга довольна – квартира ее мечты готова, звезда начинает перевозить вещи из арендованной жилплощади. Новый год Бузова встретит в новой квартире! Здесь высокие потолки, панорамные окна, а на территории жилищного комплекса полно зелени и есть даже свое озеро.