В Запорожской области восстановят все вырубленные и уничтоженные леса

В первый день акции удалось засадить саженцами площадь в 4,1 га на территории Старобердянского лесничества. Фото: пресс-служба Мелитопольского района

Запорожская область начала восстанавливать утраченные леса: какие-то территории были очищены черными лесорубами при украинской власти, какие-то выгорели в пожарах, а часть пострадала от вредителей. «Зеленые легкие» региона спасет экологический патруль.

- Последние годы на Украине программы по высадке леса не было. Была не высадка, вырубка леса: мы видим наши лысые Карпаты и другие леса. Наше мелитопольское лесничество всячески старалось своими силами осуществлять небольшие высадки, но программы такого масштаба, как принято в Российской Федерации, конечно же, не было. Поэтому благодаря тому, что мы присоединились к России, подключились к программе «Сохраним лес», в Запорожской области стартует такая замечательная акция, - сказал глава администрации Мелитопольского района Андрей Сигута.

Глава ВГА Мелитопольского района Андрей Сигута. Фото: пресс-служба Мелитопольского района

В Запорожской области планируется высадить 70 тысяч саженцев. Уже два трактора копают лунки и закладывают побеги на территории Старобердянского лесничества.

- Мы высаживаем сеянцы одно- и двухлетние. Вырастили сами их в питомнике. Главная порода – вез мелколистный, следующими идут ясень зеленый и клен. Эти породы адаптированы к нашим степным ветрам, засухе. Мы их высадили и никакого полива не производим, они закаленные. Осенняя посадка – это очень хорошо для нашей местности. После дождей корешки дадут прирост, - рассказала помощник лесничего Елена Мирошниченко.

Помимо механической работы на местах будущих лесов работают и специалисты с лопатами. Фото: пресс-служба Мелитопольского района

Помимо механической работы на местах будущих лесов работают и специалисты с лопатами. Около 30 человек заняты своим делом: кто-то проходит за спецтехникой, притаптывает землю вокруг саженцев, кто-то вручную копает лунки, кто-то доставляет посадочный материал. Все трудятся организованно и сплоченно на благо экологии региона и в последствии здоровья местных жителей.

Директор Мелитопольского лесничества Алексей Ильницкий и помощник лесничего Елена Мирошниченко. Фото: пресс-служба Мелитопольского района

- Трактором в сутки получается высадить около 5 гектаров молодых деревьев. А если брать сосну с уплотнение в 1,5 метра, то в день площадь высадки достигает максимум 1,5 гектаров. Работаем не покладая рук. Никто не лениться, идем хорошими темпами, - отметил директор Мелитопольского лесничества Алексей Ильницкий.

В Запорожской области восстановят все «лысые» участки, которые когда-то были шикарными лесными массивами.

- На территории всех регионов России в этом году запланирована посадка порядка 70 млн деревьев. На текущий момент посажено примерно 63 млн. И мы внесем свой вклад в эту большую цифру, плюсом в общую копилку добавим около 70 тысяч деревьев. В целом, эта акция проходит в рамках нацпроекта по сохранению лесов, это большой проект, который инициировал лично Владимир Путин. По программе необходимо обновить технику, второе – довести количество утерянных лесных территорий и восстановить до 100%. Все сделаем в короткие сроки, - отметил и.о. министра природных ресурсов и экологии Запорожской области Александр Воробьев.

И.о. министра природных ресурсов и экологии Запорожской области Александр Воробьев. Фото: пресс-служба Мелитопольского района

Для восстановления лесного фонда в Запорожской области планируют привлекать местных жителей и молодежь, в том числе школьников.

- Дерево – это символ жизни. Как правило, когда люди принимают участие в подобных акциях, то видят, сколько труда на это требуется, после этого они и в лесу ведут себя совсем по-другому: проявляется любовь к лесу, тепло к природе, - добавил Воробьев.

«Зеленые легкие» региона спасет экологический патруль. Фото: пресс-служба Мелитопольского района

КОНКРЕТНО

В первый день акции удалось засадить саженцами площадь в 4,1 га на территории Старобердянского лесничества

В Мелитопольском районе появится 20 тысяч новых саженцев

Еще 50 тысяч саженцев высадят в Приазовском районе

В лесничествах работают два трактора МТЗ-82

В течение года к восстановлению лесного фонда привлекут 130 специалистов

…от сбора семян до выкопки посадочного материала и пересадки в культуры

Помогать оживать «зеленным легким» будут сотни школьников и студентов