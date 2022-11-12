Украинские беженцы русифицируют Эстонию

Таллин и остальные города прибалтийской республики приняли в общей сложности 62 тысячи беженцев из Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Примечательная и где-то, я бы даже сказал, забавная ситуация сложилась в Эстонии с украинскими беженцами. Таллин и остальные города прибалтийской республики приняли в общей сложности 62 тысячи беженцев из Украины. Для страны с населением чуть более миллиона человек цифра весьма впечатляющая.

Естественно, эстонского они не знают. Абсолютно. Эстонцы не знают украинского. А общаться им друг с другом как-то все же ведь надо. В магазинах, на транспорте, в общественных местах и т.д. Возникает вопрос – на каком языке? Если учесть, что по-английски обе стороны этого общения спикают не так, чтобы очень, остается только вспомнить времена СССР, когда языком межнационального общения был русский. Как выяснилось ныне в Эстонии, не только был таковым, но и остается и посейчас. Которым обе стороны владеют.

Обычная элементарная логика объяснения вынужденных действий. Но ее, похоже, не в силах охватить силой своего разума глава языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск.

Вся интеллектуальная мощь сего эстонского языкового надзирателя спасовала и скисла перед этой ситуацией. И единственное, что он смог, так это выразить глубокие тревогу и обеспокоенность, что 62 тысячи украинцев "привезли в страну не благодарность за выделенную Эстонией Украине помощь на 250 миллионов евро, а русский язык".

По словам эстонского коллеги украинского мовофюрера Тараса Креминя, местные жители очень глубоко обеспокоены "обилием русского языка в сфере обслуживания из-за украинских беженцев, которые трудоустроились на работу в основном в этой сфере". И в Эстонии постарались найти выход из этой ситуации – решили дать украинцам год на изучение эстонского. Отметим, что язык этот и сам по себе не очень простой, а уж для украинцев и без того – совершенно чуждый им. А кто не выучит, тот получит предписание от департамента, будет лишен возможности трудоустроиться, а, как максимум, может лишиться и пособия.

Кстати, насчет пособий. Евросоюз опять кинул с деньгами. Как стало известно, Эстония сможет получить в качестве компенсации за понесенные расходы не более 10 миллионов евро. Хотя страны Балтии просили у ЕС на украинских беженцев по 6 тысяч евро на человека, в реальности у Эстонии получается, как пишут в эстонской прессе, не более, чем по 250 евро. Правда, если правы тут не эстонские политики и журналисты, то правильная цифра, вообще пляшет около 161 евро. Не самые отрадные новости, особенно, если учесть, что расходы Таллин уже понес, и взять деньги ему теперь неоткуда. Разве что кредит брать у какой другой страны. Нет у премьер-министра Эстонии Каи Каллас в кармане лампы с финансовым джинном, который насыплет перед ней миллионы с горкой. А на следующий год никаких подобных финансов на эти цели у Таллина просто нет.

В общем, похоже, что эта, до сей поры взаимная любовь эстонцев и украинцев вскоре закончится обоюдным неудовлетворением. И украинцам придется искать себе новую страны пребывания, что с каждым днем становится для них все труднее и труднее.

Или же Таллину надо срочно выписать из Киева Тараса Креминя, который быстро выдрессирует украинцев, обучив их хотя бы командам на эстонском. Или, по крайней мере, заставит забыть русский язык.