Россияне высмеяли компанию сбежавших из России известных артистов

В телеграм-каналах к этому снимку из Израиля придумали сотни сатирических подписей. Многие отмечают, что в деревне Грязь Пугачева не вела такую активную светскую жизнь, как в Израиле Фото: соцсети

В социальных сетях придумывают сатирические подписи к фотографии артистов, сбежавших в Израиль. Иноагент Михаил Шац* опубликовал снимок, на котором он отдыхает в компании известных и не очень коллег. На фото в ресторане с ним отметились: комик и сценарист Семен Слепаков, актер Максим Виторган, рэпер Noize (Иван Алексеев), солисты группы «Little Big» и любовники по совместительству Софья Таюрская и Илья Прусикин, а также певица Алла Пугачева. Не дождался фото и раньше сбежал с посиделок еще один комик Александр Незлобин, он отметился позже в комментариях под фото в соцсети: «Рано уехал».

Скорее всего, все они сначала побывали на концерте певицы Zivert в Тель-Авиве – приезжали по отдельности, а потом решили собраться и провести вечер в ресторане.

Снимок тут же растиражировали в телеграм-каналах и начали обсуждать. Многие поддержали известного общественного деятеля Антона Коробкова-Землянского: «Удивительно. Ведь большая часть людей на фото раньше бы вместе даже рядом не сели. Вечно всем недовольный «внесистемный» Noize MC и откормившиеся за госбабло представители России на «Евровидении-2020» «Little Big». «Я не знаю такую артистку Пугачеву» - говорила недавно певица Земфира. И сама Примадонна, которая все это сборище сбитых летчиков-вчерашек еще полгода назад к себе бы и близко не подпустила, чтобы не заразиться от них неуспехом. Русофобия творит чудеса». Антон вспомнил и недавнее совместное фото из Израиля Земфиры и Пугачевой, которые ранее друг друга терпеть не могли.

Люди придумывают подписи к этой картинке из Тель-Авива: «террариум друзей»; «наверное страдают и переживают за Родину»; «ждут в какую сторону ветер подует»; «смердит от фото»; «живя в России эти граждане друг к другу и близко не подходили, а тут товарищами по предательству стали»; «хочется забыть о них – но не дают, публикуют фото, напоминают»; «проказница Мартышка, Осел, Козел, да косолапый Мишка, да вы «друзья» как ни садитесь – в России так и не пригодитесь…»; «рождественские встречи в Тель-Авиве»…

Все артисты на фото обживаются в Израиле, а Таюрская и Прусикин приехали из США на гастроли.

*Минюст РФ включил Михаила Шаца в список физлиц-иноагентов.