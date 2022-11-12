В США упекли за решетку одного из самых известных блогеров в мире

Рамон Аббас был членом преступной группировки, занимавшейся мошенничеством посредством рассылки так называемых «нигерийских писем» Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Штатах суд отправил за решетку некогда одного из самых известных блогеров в мире.

Нигериец Рамон Аббас вел в соцсетях блог под ником hushpuppi (сейчас он закрыт). В нем он публиковал свои дорогие покупки, пачки денег, фото со звездами, хвастаясь своим роскошным образом жизни.

Выяснилось, что все это приобреталось на деньги, похищенные у людей по всему свету.

Аббас был членом преступной группировки, занимавшейся мошенничеством посредством рассылки так называемых «нигерийских писем». Людям сообщали, что они являются наследниками или посредниками для получения крупных сумм. Но для разблокировки средств необходимо заплатить некий налог. Еще одна популярная схема – рассылка менеджерам крупных компаний контрагентских счетов. Бизнесмены без проверки оплачивали присланные счета, отправляя немалые средства мошенникам.

Нигерийца по запросу американских властей арестовали в ОАЭ. Судья назвал его одним из самых успешных жуликов в мире, причастных к отмыванию денег. И назначил ему 11 лет тюрьмы и $1,7 миллионов штрафа.