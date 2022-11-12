Чтобы излечиться от диабета, нужен системный подход

Необходимо расстаться с вредными пищевыми привычками, которые довели до диабета. Фото: Shutterstock

Распространение диабета – серьезная проблема для современного человечества. В 2019 году диабет и заболевания почек, вызванные этим недугом, стали причиной около 2 миллионов смертей во всем мире. В основе диабета 2-го типа - нарушение использования организмом гормона инсулина. Более 95% людей с диабетом страдают именно этим типом заболевания, который в значительной степени - результат избыточной массы тела и малоподвижного образа жизни, а в наши дни все чаще встречается и у детей. Согласно докладу ВОЗ, каждый третий ребенок в Европейском регионе страдает от лишнего веса или ожирения, а это как раз – тот самый повышенный фактор риска развития недуга. Но можно ли вылечить сахарный диабет 2 типа? Буквально год назад эксперты-эндокринологи выработали критерии, ориентируясь на которые можно констатировать стойкую ремиссию, сравнимую с излечением болезни, отмечает врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор канала «Доктор Павлова» и книги «Обман веществ» Зухра Павлова в публикации на своем канале.

Это чудо доступно тому, кто использует современные эффективные средства и знания, а также обладает сильной волей и желанием исцелиться.

- Таких пациентов единицы, и, к счастью, мне посчастливилось их наблюдать, - делится доктор Зухра Павлова.

Что нужно сделать, чтобы для начала получить ремиссию, то есть добиться нормального уровня глюкозы крови и нормальной чувствительности тканей организма к инсулину при его нормальном синтезе клетками поджелудочной железой:

1. Найти врача-эндокринолога, с кем возникнет взаимопонимание и взаимное доверие, так как путь займет время и взаимодействовать нужно эффективно и плотно.

2. Договориться с самим собой и со своими близкими о том, что изменить образ жизни нужно однажды и навсегда. Необходимо расстаться с вредными пищевыми привычками, которые довели до диабета. И все в семье должны начать питаться правильно, иначе человек не выдержит и сорвется.

3. Заняться физкультурой всей семьей. По тем же самым причинам: не оставить ни одного шанса сорваться. Плюс надо помнить, что диабет во многом это генетически предопределенное заболевание, поэтому важно максимально отодвинуть возраст родственников, в котором оно начнется. Это возможно за счет ЗОЖ.

4. Установить правильный режим сна и четко его придерживаться опять же всей семьей. Невозможно лечь спать в 10 вечера, когда супруга рядом смотрит сериалы до двух ночи.