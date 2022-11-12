Турецкий фаст-фуд выйдет на российский рынок до конца 2022 года

В Москве скоро откроются несколько новых сетей фастфудов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Турецкие сети общественного питания планируют до конца 2022 года выйти на российский рынок. Об этом kp.ru рассказали в Департаменте торговой недвижимости NF Group.

- Сети формата «фаст-фуд» Chitir Chicken и Yesen Burger планируют начать работать по франшизе, за счет собственных вложений владельцев откроются ресторан Little Kitchen и сеть кофеен Arabica, - рассказали в агентстве.

В планах Little Kitchen открыть три ресторана до конца 2022 года, а Arabica объявили пока только о запуске первого флагманского кафе-магазина в Москве.

Российский рынок интересует также и бизнесменов из стран ближайшего зарубежья. Недавно в торговом центре «Океания» открылась первая кофейня сети Coffee Boom (является лидером в Казахстане и Узбекистане).

Расширить свой бизнес решили и региональные бизнесмены. Ранее об открытии в Москве и области порядка 20 точек объявила архангельская сеть ресторанов «Грядка». Владельцы хотят составить конкуренцию фастфуду и предложить москвичам питаться правильно – вместо бургеров есть здоровую русскую кухню (супы, салаты, горячие блюда).