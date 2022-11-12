Михаил Мурашко: Россия справилась с пандемией сама и помогла другим странам

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко принял участие в заседании Совета министров финансов и здравоохранения стран «Группы двадцати». Заседание проходит в Индонезии. Министр выступал по видеосвязи.

Пандемия продолжается, отметил министр, но уже очевидно, что Россия не только с достоинством справилась с угрозой, но и помогла нуждающимся странам, и это наш вклад в укрепление глобальной архитектуры здравоохранения.

- Пандемия легла тяжелым бременем на благосостояние всех государств и стала тяжелым испытанием для рядовых граждан. – сказал Мурашко.- В этой связи важной задачей является укрепление готовности глобальной архитектуры здравоохранения в целях своевременного ответа на опасные зоонозные инфекции с потенциалом пандемии.

Глобальная архитектура здравоохранения должна строиться на принципах прозрачности, открытости и равноправного участия всех заинтересованных сторон, добавил министр.

- Видим ВОЗ в качестве координатора международных усилий в области здравоохранения. В то же время отмечаем, что попытки сделать глобальную архитектуру здравоохранения одноцентричной в интересах только небольшой группы государств приведут лишь к усилению неравенства в получении надлежащей медицинской помощи и ухудшению положения экономически более слабых государств, - резюмировал он.

К сожалению, работа профильных советов «Группы двадцати» подвергается политизации, и это касается в том числе Совета Министров здравоохранения, посетовал министр. Это недопустимо:

- При сохранении тенденции преобладания политических вопросов над отраслевыми мы рискуем не достичь поставленные задач – укрепление глобальной архитектуры здравоохранения и достижение наивысшего уровня здоровья населения мира, - сказал Мурашко.