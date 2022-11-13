Последние новости о ситуации вокруг Украины на 13 ноября 2022 года: грести в армию на Украине начнут всех, российский СПГ продается теперь без дисконта

На Украине мобилизуют всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МОБИЛИЗУЮТ ВСЕХ!

Не волнуйтесь, это на Украине. Начальник Житомирского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата) Игорь Бацюн рассказал, что на Украине мобилизуют всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, без каких-либо ограничений по военному или армейскому опыту службу, без оглядки на военные специальности и т.д. Единственный критерий – годность по медицинским показателям. Как сообщают украинские ТГ-каналы, под гребенку решили загрести всех из-за катастрофических потерь ВСУ. Более того, мобилизацией решено охватить и внутренне перемещенных лиц, то есть переселенцев, которым не удалось покинуть пределы Украины.

Сердца "украинских патриотов", оставшихся в Херсоне, должны теперь забиться чаще – Киев явно доверит им с автоматом в руках доказать свою преданность "ридной Неньке" и готовность отдать за нее жизнь. Кстати, мобилизацию для херсонцев до конца ноября пообещали провести вполне официальные представители украинской власти.

УКРАИНЦЫ В ПОЛЬШЕ ПРОТИВ LITTLE BIG

Покинувшие Россию в знак протеста против СВО музыканты группы Little Big (они должны были представлять Россию на конкурсе "Евровиление", который отменили из-за ковида) запланировали два выступления в Польше. Но их пришлось отменить, потому что против их выступлений резко выступили проживающие в Польше граждане Украины. Украинцы посчитали, что недостаточно со стороны бывших российских исполнителей выступить с лозунгом "Не войне!", а надо бы еще прислать донатов на нужды ВСУ, тогда "москали" могли на коленях после этого попросить прощения, и украинцы подумали бы, стоит ли их прощать.

Нет, ребятки, вы для них своими не станете, хоть языки свои сотрете, вылизывая их в разных местах. Получили, что заслужили.

ГУДЯТ, ТРЕЩАТ, НА УКРАИНУ НЕ ХОТЯТ

Один из главных дефицитов на нынешний момент на Украине – трансформаторы высокого напряжения. Об этом американскому журналу Foreign Policy рассказала экс-депутат Верховной рады Виктория Войцицкая.

- Больше всего нужны трансформаторы высокого напряжения. А на Украине, к сожалению, у нас есть только один производитель, который может выпускать максимум три трансформатора за шесть месяцев, - объяснила сложившуюся ситуацию Войцицкая. Киев, по ее словам, обратился к США с просьбой прислать не менее 15 новых таких трансформаторов, но, как уже рассказали журналистам в Вашингтоне, "администрация Байдена была немного застигнута врасплох такими запросами". Эксперты издания делают вывод, что Запад не может помочь именно с этим оборудованием, поскольку соответствующих запрошенным характеристикам там просто не производится. Но Киев, кроме этого, попросил еще и запчасти для аппаратуры энергетической отрасли и отдельно – отопительное оборудование.

"Мопеды" явно не зря полетали над Украиной.

РОСИЙСКИЙ СПГ ПОДОРОЖАЛ И ПРОДАЕТСЯ БЕЗ СКИДОК

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что сжиженный природный газ (СПГ) из России подорожал и больше не продается в Азии со скидками. То есть продается по нормальной рыночной цене. На прошлой неделе, по данным агентства, российская компания "Сахалинская энергия" продала три партии СПГ по рыночным ценам, в отличие от сентября, когда газом Россия торговала с существенным дисконтом.

Произошло это в силу сразу нескольких причин. Во-первых, санкции Запада не затрагивают СПГ, и в результате этого его экспорт в октябре вырос почти до рекордного показателя. Но самое интересное, что из-за роста потребности в газе, страны и компании ЕС перехватывают поставки российского СПГ у Азии, которая, как считают эксперты агентства, не выдерживает ценовой конкуренции с Европой.

БУДЕТ ХОЛОДНО И ТЕМНО

Исполнительный директор ДТЭК (крупнейший энергетический холдинг Украины) Дмитрий Сахарук заявил, что в Киеве может вырасти продолжительность отключений электроэнергии с наступлением холодов.

- Каждые 5-7 градусов снижения температуры - это 10% потребления по территории Украины в среднем, - объяснил он эту зависимость. - Поэтому периоды блэкаутов могут увеличиться, если не удастся восстановить энергосистем.

При этом, он отказался давать какие-либо прогнозы: "Я сейчас не готов говорить, что это будет - шесть или семь часов, или в четыре часа мы сможем уложиться".

Ну, если на Украине говорят про 6 часов, то можно рассчитывать и на все 16. Впрочем, ничего страшного. Посоветовал же глава МИД Украины Кулеба заняться в это время решением проблем повышения деторождаемости.

ЯЦЕНЮК ИМ ПРИМЕР

Украина начала строить забор на границе с Белоруссией. На данный момент освоили только участок длиной три километра в Волынской области. Фортификационное сооружение в Волынской области состоит из рва, насыпи, железобетонного забора с колючей проволокой. Осталось построить такую же линию "Яценюка" на протяжении остальных 1081 км. Сейчас уже начались аналогичные работы в Ровенской и Житомирской областях.

Просуществует ли Украина до момента окончания работ, остается неизвестным науке. Но наверняка покажет время.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Министр обороны Украины Алексей Резников отчитался, что за год для украинской армии было закуплено и доставлено более 13 миллионов единиц оружия и военной техники. Сколько из них продали на сторону, министр не озвучил.

- Россия, как заявили в Главном управлении по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции, запретила проход загруженных за пределами РФ судов через Керченский пролив в Азовское море. Угу, нам еще брандер под Керченским мостом не хватало.

- Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский рассказал, что польские власти ожидают новой волны украинских беженцев с наступлением холодов.

- Жерар Депардье закрывает свой продюсерский центр "ПЦ ЖД" в России

- Лондонская биржа металлов (LME) приняла решение не вводить запрет на поставки металлов из России.

- Минфин США официально заявил, что Соединенные Штаты не возражают, чтобы Индия закупала нефть России по стоимости выше ценового потолка.

- Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин после окончания очередных консультаций объявил, что вопрос о продлении действия зерновой сделки еще не решен. Напомним, срок ее действия истекает 18-го ноября.