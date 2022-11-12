Герой спецоперации «Z» сержант Разинкин удержал оборону до прихода подкрепления

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Стояньем города не берут, воюют уменьем, а не числом, от уменья происходит согласие», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Одна минута решает исход баталии, один час — успех кампании, один день — судьбу империи».

ОБЕСПЕЧИЛ ГРУППИРОВКУ НАДЕЖНОЙ СВЯЗЬЮ

Подполковник Сергей ФОМИН

Подполковник Сергей ФОМИН Фото: Минобороны РФ

«В ходе проведения специальной военной операции командир батальона связи подполковник Сергей Фомин вместе со своими подчиненными обеспечивал группировку российских Вооруженных Сил, обороняющую один из стратегически важных населенных пунктов, всеми видами устойчивой и бесперебойной связи. Проявляя высокие профессиональные качества, в ходе тяжелых боев по обороне города своевременно Сергей развернул и обеспечил бесперебойную работу узла связи на пункте управления группировки войск. Организованная подполковником Фоминым в условиях резко меняющейся обстановки непрерывная связь позволила командованию произвести перегруппировку войск в соответствии с планами, укрепить оборону и не допустить прорыва сил противника на данном участке фронта».

ВЫВЕЛ АППАРАТНУЮ СВЯЗИ ИЗ-ПОД ОБСТРЕЛА

Старший прапорщик Иван КУРУШИН

Старший прапорщик Иван КУРУШИН Фото: Минобороны РФ

«Колонна российских Вооруженных Сил, совершая марш в район выполнения задач, подверглась нападению украинских националистов при поддержке вражеской артиллерии и минометов. Находясь под обстрелом, рискуя жизнью, Иван вывел комплексную аппаратную из-под обстрела и не допустил уничтожения средств связи. В условиях резко меняющейся обстановки обеспечил устойчивую связь внутри колонны и с вышестоящим командованием, что позволило организовать оборону, грамотно координировать силы в бою и отразить атаку боевиков».

УДЕРЖАЛ ОБОРОНУ ДО ПРИХОДА ПОДКРЕПЛЕНИЯ

Сержант Дмитрий РАЗИНКИН

Сержант Дмитрий РАЗИНКИН Фото: Минобороны РФ

«Перед батальонной тактической группой российских военнослужащих, в составе которой действовал командир отделения сержант Дмитрий Разинкин, была поставлена задача – организовать оборону на подступах к одному из населенных пунктов, освобожденному от украинских националистов. Вооруженные боевики, стремясь восстановить контроль над утраченными в ходе боев с ВС РФ позициями, раз за разом предпринимали попытки прорывать оборонительные рубежи и взять поселок под свой контроль. Расположившись в боевых порядках организованной на одном из направлений обороны, сержант Разинкин вместе со своими подчиненными, отражая атаки националистов, наносил существенный урон прорывающимся боевикам.

В результате мужественных и самоотверженных действий сержант Разинкина, а также слаженных действий его отделения обороняющиеся российские военные сдержали натиск боевиков и удержали оборону до прибытия подкрепления, после чего перешли в контрнаступление и разбили врага».