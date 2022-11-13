Россияне намерены купить в Испании целую деревню

В деревне никто не живет уже более 30 лет. Фото: сайт объявлений Idealista

В Испании на продажу выставлена целая деревня с жилыми домами, церковью и школой. Интересно, что ее стоимость на данный момент равна однокомнатной квартире в соседнем городе.

На объявление откликнулись сотни потенциальных покупателей, среди которых есть и россияне.

Деревушку Сальто-де-Кастро, расположенную на западе страны неподалеку от границы с Португалией, ее нынешний владелец приобрел в начале 2000-х годов. Мужчина, которому в этом году исполнилось 80 лет, мечтал сделать из поселения туристическую мекку, но не сложилось.

Нынешняя цена более чем демократична – всего 260 тыс. евро. Фото: сайт объявлений Idealista

Время шло, хозяин деревни старел, а вместе с ним ветшали 44 дома, церковь, школа, общественные постройки, среди которых есть даже бассейн, гостиница и казарма.

Ранее владелец пытался заработать на продаже и цена Сальто-де-Кастро составляла 6,5 миллиона евро, но интереса со стороны покупателей не было, а поскольку в деревне никто не живет уже более 30 лет – все постепенно приходит в полный упадок.

Нынешняя же цена более чем демократична – всего 260 тыс. евро.

По словам хозяина населенного пункта, на объявление за короткое время откликнулось более 300 человек, среди которых были и россияне. Более того, владелец утверждает, что уже получил задаток. Правда, кто покупатель – он говорить не хочет.