Продажа модного аксессуара, принадлежавшего принцессе Диане, обернулась скандалом

Владельцем эксклюзивных вещей стал анонимный коллекционер из США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Великобритании на аукционе Reeman Dansie Auctioneers за $10 тысяч продали кожаную сумочку принцессы Дианы, изготовленную для нее модным домом Lana Marks.

Эксперты уверены, что для прекрасно сохранившегося уникального изделия из крокодиловой кожи и собственноручной запиской Леди Ди на бланке Кенсингтонского дворца это очень невысокая цена.

Подобных сумочек принцесса Диана в свое время купила сразу 15 штук – созданные по ее личному эскизу, они ей очень нравились.

Подобных сумочек принцесса Диана в свое время купила сразу 15 штук. Фото: Reeman Dansie Auctioneers

Эту Леди Ди подарила своей подруге Крисанти Лемос, супруге греческого магната, после того, как та помогла ей пережить внимание прессы в нелегкие времена после поездки на похороны своего друга.

По этому поводу в сумочке сохранилась записка: «С искренней любовью и благодарностью от Дианы».

Письмо тоже стало частью лота, который выставила на продажу семья Лемос.

Владельцем эксклюзивных вещей стал анонимный коллекционер из США, высказавший огромную радость по поводу их приобретения.

Но и аукционный дом, и покупатель немедленно подверглись критике со стороны зоозащитников, которые обвинили организаторов торгов в… убийстве крокодилов, чья кожа использовалась и использовалась для изготовления модных аксессуаров, а также обуви.