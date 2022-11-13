Михаил Чижиков: «Покупка недвижимости может быть легкой и безопасной, как оформление доставки продуктов из магазина»

Покупка недвижимости у большинства людей, в какой стране они бы не жили, ассоциируется с затяжным процессом, бюрократическими сложностями и тратой нервов. Между тем, в России уже существуют технологические решения, которые позволяют оформить покупку квартиры или парковочного места для велосипеда также легко, как молоко в магазине.

Их последовательной разработкой в течение 14 лет занимается программист Михаил Чижиков. В числе его разработок – онлайн система оценки недвижимости для риэлторского агентства ЛВО Консалтинг и информационная система RENE для одного из крупнейших строительных холдингов России, которые в разы облегчают поиск подходящей квартиры, автоматизируют оценку её стоимости с учётом, например, расположения или естественной освещённости, а также упрощают регистрацию недвижимости в системе Росреестра.

Уникальная система RENE позволяет заключать сделки с недвижимостью удалённо даже с учётом ипотеки. Это помогло компании-застройщику возобновить возможность купли-продаж в период “ковидных” ограничений. Как уникальные технологические решения влияют на развитие сферы недвижимости – в интервью с Михаилом Чижиковым.

- Михаил, в 2008 году вы начали разрабатывать систему онлайн оценки недвижимости Санкт-Петербурга, когда на рынке в России ничего подобного не было. Как вам пришла в голову эта идея, и как шла разработка?

- В тот период я работал в агентстве недвижимости ЛВО Консалтинг штатным программистом, и мне было интересно создать что-то более сложное, чем обычная база данных. Я смотрел, как работают наши агенты, и подумал, а почему бы не автоматизировать оценку стоимости недвижимости. Надо людям продать квартиру, они забили в программу характеристики, и система всё рассчитала. Предложил руководству, им идея понравилась. Я попросил риэлторов объяснить, как они оценивают недвижимость, на какие параметры смотрят. У тех же квартир, например, большое количество характеристик: высотка потолков, вид из окна, количество окон, район, число комнат… Множество характеристик, от которых зависит цена. Всё это я учёл в расчётах.

Базу по стоимости жилья в городе собирал несколько лет из разных источников. В какой-то момент столкнулся с тем, что по отдельным объектам данных для квалифицированной оценки не хватает. Искал что-то похожее по другим районам города и переносил опыт одного района в другой. За два года удалось создать рабочий прототип.

- Автоматизированная оценка стоимости добавляет плюсы к имиджу агентства ЛВО Консалтинг, поскольку для клиентов процесс купли-продажи пошёл быстрее. Вместе с тем она существенно оптимизировала работу риэлторов, поскольку уникальность онлайн системы оценки недвижимости заключается ещё в том, что в расчётах она учитывает изменения на рынке. Как вы этого добились?

- Я думал, как автоматизировать этот процесс и нашёл решение в синтезе двух источников информации для расчётов. Программа оценки недвижимости, с одной стороны, использовала большие математические алгоритмы, основанные на статистических данных, накопленных мной за несколько лет. С другой, – экспертный анализ от участников рынка, риэлторов, которые могли сказать, когда та или иная характеристика недвижимости при определённых условиях важна более или менее.

В результате, появление новых зданий в локациях с устоявшейся инфраструктурой не портило оценку старых объектов и в то же время позволяло оценить недвижимость новой застройки адекватно. Плюс, каждый месяц я вносил в базу по полмиллиона новых цен. Позже я и этот процесс автоматизировал. Постепенно я научил систему отслеживать цены на недвижимость в динамике самостоятельно. Таким образом, появилась возможность получать примерную оценку и прогноз возможного диапазона цен на ближайшие месяцы. Это удобно и позволяет принять правильное решение о покупке, продаже, или выставлении объекта недвижимости в рекламу.

- Система оценки недвижимости Санкт-Петербурга, которую вы создали для ЛВО Консалтинг, в итоге, переросла в другой ваш уникальный продукт – программу, позволяющую выстроить оптимальную для клиента стратегию покупки квартиры. С какими сложностями столкнулись в процессе ее создания и как их решили?

- Рынок недвижимости за последние 20 лет претерпел много изменений и продолжает меняться вместе с законодательством, ставками по ипотеке и другими факторами. Оптимальная стратегия покупки появилась как ответ на изменчивость рынка. Профессиональные инвесторы часто замечали, что покупка первичной недвижимости на уровне котлована выгодна далеко не всегда. Я произвёл расчёты и понял, что оптимальная стратегия покупки складывается из двух периодов: “накопление средств” и “выплата процентов”. Построил эти периоды в виде графиков, оказалось, что точка пересечения и является оптимальной для покупки недвижимости. Например, у меня однушка, я хочу её расширить. Система рассчитает, когда выставить её на продажу, сколько копить на новую, стоит ли брать ипотеку и в какой именно момент.

Когда уже знаешь свою оптимальную стратегию, её нужно проверять ежемесячно, поскольку исходные условия покупки меняются очень быстро, для этого и нужен автоматизированный расчёт. Самая большая сложность – это постоянно вносить в систему актуальные данные об изменении цен и сроков от застройщиков, а также о доступных кредитных продуктах. Как оказалось, поддерживать эту базу исходных данных в актуальном состоянии наиболее просто, если сам “потенциальный покупатель” будет следить за строительством интересующего его объекта и появлением кредитов, применимых к нему. Как только он вводит новые данные, автоматический пересчёт стратегии сразу показывает смещение даты оптимальной покупки и конечную сумму затрат на приобретение, включая проценты по кредиту.

- Своими продуктами вы убили двух зайцев: сняли головную боль тем, кто решил покупать или продавать недвижимость, и создали новую услугу в отрасли, которая оказалась максимально востребована среди клиентов ЛВО Консалтинг. Это, конечно, сработало на имидж компании и стало ощутимым конкурентным преимуществом. Другие агентства пытались тоже внедрить такую услугу. Вы отслеживали их разработки?

- Да, программа действительно стала популярной. Как правило, клиенты, единожды увидев систему в работе, впоследствии по новым сделкам всегда просили сделать либо экспресс анализ, либо заключали договор с агентством, и им давали доступ к самостоятельному расчёту и отслеживанию стратегии. Страница с экспресс-оценкой стоимости всегда была самой посещаемой страницей сайта. Репутационно это действительно была одна из сильных сторон компании и яркое конкурентное преимущество.

Это заставило другие фирмы развиваться и предлагать свои решения. Хотя в ряде случаев, я знаю, за автоматизированные средства выдавался ручной анализ, но сам факт того, что клиенты, приходя в другие компании, просили сделать обезличенный анализ, говорит о том, что спрос на эту услугу колоссальный.

- Следующий этап развития ваших автоматизированных программ – система RENE для регистрации недвижимости в Росреестре, которая позволяет клиентам покупать и регистрировать квартиры буквально не выходя из дома. При этом процедура стала прозрачнее, сохранив безопасность. Наладить дистанционные операции с госорганами – непростая задача. Какие ключевые операции в процедуре регистрации вам удалось автоматизировать?

- Электронная регистрация недвижимости сама по себе затрагивает много смежных областей, которые отдельно требуют автоматизации. Одна из ключевых сложностей – удостоверение личности человека при покупке. Поэтому наиболее важной вехой в разработке системы стал выпуск электронных подписей и организация подписания электронных документов без посещения офиса, что было особенно актуально во время пандемии ковида. Система также позволяет дистанционно оплачивать госпошлину. И ещё один важный момент для покупателей. Больше половины квартир покупаются с помощью кредитов. Система автоматически регистрирует закладные, обременение банка на квартиру одновременно с регистрацией прав.

- Ваш авторский продукт оказался как нельзя кстати во время пандемии и связанных с ней ограничений на личные контакты между людьми, но её главное достоинство в любое время – экономия времени всех участников. Насколько система RENE сокращает сроки?

- Система электронной регистрации прав на недвижимость – это типичный случай ухода от устаревшей бумажной волокиты. Технологии и рынок в целом уже давно готовы к переходу на электронные рельсы, но возможность это реализовать, как вы понимаете, завязана на готовность законодательной базы и техническую готовность соответствующих госструктур. И если технические изменения носят хоть и медленный, но, как правило, поступательный характер, то организационные – всё ещё сигналят о неповоротливости, а порой и контр-продуктивности различных госведомств.

Раньше на оформление типичной сделки с недвижимостью стороны закладывали не менее месяца, а морально всегда были готовы и на два. Не тот документ подали, оператор мфц сделал ошибку, в Росреестре опечатку сделали и т. д. Из-за этого, например, люди менее охотно покупали парковочные места для велосипедов – слишком много мороки.

С системой электронной регистрации, те, кто пользуется ей регулярно, могут прогнозировать сроки значительно более точно. И мне, к примеру, известны случаи, когда электронная регистрация занимала менее недели, т.е. быстрее, чем официальный регламент Росреестра. Но, на мой взгляд, главное удобство – это отсутствие необходимости лишний раз обивать пороги, кого-то ждать. Все участвующие в процессе могут делать свою часть работы тогда, когда им удобно, через интернет. А в условиях пандемии система оказалась критически полезной. После введения ограничений сделки приостановили на месяц, а запуск моей системы позволил их возобновить и полностью проводить дистанционно.

- Подобные решения на рынке, как правило, не известны широкому потребителю. Услуга поставляется в комплексе, как например, у крупных банков в составе ипотечного пакета. Оформлением напрямую на сайте Росреестра частники не занимаются. Чем ваше решение качественно отличается?

- Хотя Росреестр вступил на путь цифровизации своих услуг уже более 5 лет назад, доступ для компаний к этим возможностям всегда был ограниченным, и реализовывался, скорее, в рамках пилотных решений. И те организации, которые уже выпустили свою программу, действительно в большей степени заинтересованы поставлять услугу как комплексную. Для отрасли же в целом, и, что гораздо важнее, для потребителей, ценны простота, доступность и стоимость услуг. Поэтому решений на рынке должно быть как можно больше. Если же сравнивать моё решение с решением от других банков, то явным отличием является то, что мы не завязаны на кредитные продукты конкретной организации, и предоставляем покупателям недвижимости самим решать, где удобнее кредитоваться. Если же сравнивать с решением от самого Росреестра, то вероятно, ещё довольно долго сторонние решения такие как RENE будут нужны, чтобы упростить процесс для пользователя. Ведомственный ресурс ограничен своими полномочиями и не может решать вопросы вне его зоны ответственности, поэтому до тех пор пока не будет изменена нормативно правовая база, сторонние решения будут нужны для простых пользователей, как проводник в мир высоких технологий.”

- Внедрение системы регистрации недвижимости не только косвенно повлияло на рост доходов застройщика ГК Эталон, для которой вы разработали этот продукт, но и очевидно повлекло оживление в отрасли. Какие вы видите здесь перспективы?

- Мой проект в компании достаточно важен для долгосрочных планов. Любой уважающий себя застройщик едва ли будет смотреть в будущее, не обладая такой системой или не имея партнёрских отношений с владельцем подобной, которую ещё придётся интегрировать в свой бизнес-процесс. Я знаю, что руководство компании высоко ценит мой вклад.

Росреестр, как и многие другие госструктуры, переживает период цифровизации. К примеру, все мы видим разительные положительные изменения в сфере ГИБДД – стало на порядок проще поменять права или поставить машину на учёт. С цифровизацией услуги Росреестра становятся быстрее и, в целом, оборот недвижимости становится более динамичным, от этого может подрасти и спрос на услуги, приводя экономику в движение.

Переход на цифровое оформление сделок носит весьма важный характер по нескольким причинам. Во-первых, это удобно клиентам. Во-вторых, застройщик в меньшей степени зависит от банковского сектора, который (при всём уважении) в последнее время сильно “перетянул одеяло” на себя. В-третьих, рано или поздно, но цифровые сделки докатятся и до малого бизнеса – вторичный рынок недвижимости огромен, а существует до сих пор по канонам “каменного века”. Агентствам недвижимости и просто частным лицам тоже нужно где-то получать эти услуги. Уровень удобства интерфейса на сайте Росреестра не позволяет его назвать хоть сколько-то доступным для широкого пользователя, только упёртые технари способны пройти этот квест. Поэтому сторонние продукты, разворачивающие “товар лицом”, однозначно необходимы.

- Михаил, сейчас вы ведущий фронтенд-разработчик в американской компании InvestorLift и занимаетесь крупным проектом для рынка недвижимости США. Что теперь будет происходить с системой регистрации недвижимости в России, и если по-прежнему планируете её развивать, то в каком направлении?

- В отличие от Америки, как я вижу сейчас, рынок недвижимости в России пока менее прозрачный. Публичной системы регистрации недвижимости в стране до сих пор не существует. Свою разработку я создавал для нужд конкретной компании. При этом сейчас для любого застройщика возможность электронной регистрации недвижимости – это, в первую очередь, отсутствие зависимости от банков, которые всё больше и больше замыкают на себе процесс купли-продажи недвижимости. Поэтому да, планы по развитию есть и они связаны в первую очередь с созданием публичного инструмента, а не только внутрикорпоративного.