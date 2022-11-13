«Умудрялась отыгрывать сцены с раздробленной рукой»: Стали известны подробности двух операций Марины Дюжевой

67-летняя Марина Дюжева попала в больницу Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Известная артистка театра и кино Марина Дюжева («Мимино», «Покровские ворота», «По семейным обстоятельствам») получила бытовую травму. Озвучившая миссис Уизли в «Гарри Поттере» актриса неудачно упала и повредила руку.

Марина Дюжева в молодости. Фото: кадр из фильма «Мимино» (1977)

Как стало известно, еще в конце октября Дюжева оступилась на улице и неудачно приземлилась. После чего почувствовала боль в руке и была госпитализирована в московскую больницу. Врачи, сделав рентген, обнаружили у Марины Михайловны закрытый перелом лучевой кости и наложили фиксирующую повязку. Но кость у 67-летней артистки срослась неправильно — в итоге пришлось делать операцию. А затем и вторую.

Сцена из спектакля «Пигмалион». Фото: Театр Комедии

KP.RU не удалось связаться с актрисой, трубку Дюжева не взяла — она находится в больнице. Однако мы дозвонились до Юрия Гейко — журналиста и радиоведущего.

— Да, действительно Марина неудачно упала, — подтвердил Юрий. — Кость раздробилась так, что пришлось делать две операции. Вторая прошла вчера. Перелом оказался сложным. Так что мы сейчас раздельно — она по казенным кроватям. Что интересно, даже со сломанной рукой, после того, как ей наложили лангетку, она умудрялась выходить на сцену и отыгрывать некоторые сцены (актриса участвует в спектаклях «Пигмалион», «Похороните меня за плинтусом», «Кабы я была»).

— Вы давно созванивались?

— Сегодня утром. Марина просила передать всем друзьям и близким, цитирую, «большие приветы и поцелуи». Она у нас человек компанейский, так что никого не забывает. Вот так и напишите!